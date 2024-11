Antonio David Flores lanza una seria acusación contra Aída Nízar: 'Denuncia falsa'

Antonio David Flores se ha hecho eco en su canal de YouTube de la denuncia que ha interpuesto Aída Nízar en la que acusa a Íñigo Errejón por abuso sexual. El malagueño se pregunta si la citada denuncia es falsa por ausencia de pruebas.

El padre de Rocío Flores pone en tela de juicio el testimonio de la colaboradora de Ni que fuéramos. Para ello, ha contado con la opinión de sus colaboradores habituales, quienes dan a entender que Nízar podría haber caído en ciertas contradicciones.

AIDA DENUNCIA FALSA?

Antonio David se pregunta si Aída Nízar podría estar aprovechándose de la repercusión mediática que han tenido los titulares que encabeza estos días Íñigo Errejón. El exguardia civil en un principio informó sobre la denuncia que la actriz Elisa Mouliaá interpuso a Íñigo Errejón por acoso sexual ante la policía. Ahora, tras conocer el testimonio de Aída Nízar, el youtuber ha puesto sobre la mesa la veracidad de las palabras de la tertuliana.

Antonio David siembra la duda sobre la veracidad del testimonio de Aída Nízar

Pocas horas después, Antonio David compartía otro vídeo en el que hacía alusión a otra mujer que, bajo el pseudónimo de Violeta, ha decidido también romper su silencio contra el expolítico.

Más allá de la denuncia que la vallisoletana ha puesto en el juzgado contra el que fuera líder de Sumar, el enfrentamiento entre Aída y Flores sigue presente.

La colaboradora vivió un tenso momento con Antonio David en 2010 en el plató de Enemigos íntimos. Entonces Nízar hizo una revelación que puso muy nervioso al entonces marido de Olga Moreno y que le hizo saltar de su silla de colaborador.

Antonio David ya acusó a Aída Nízar de mentirosa en el pasado

“Que sepan ustedes que este señor ha dejado embarazada a una famosa estando casado con Olga Moreno”, soltó Aída. La televisiva pidió entonces a Antonio David que desvelara el nombre de la misteriosa mujer. "¿De verdad no te remueve la conciencia?", insistió la que fuera colaboradora del espacio de Santi Acosta.

La respuesta de Flores no se hizo esperar. El entonces colaborador de televisión dejó claro lo que pensaba de su adversaria. “Tú no has dicho una puñetera verdad en tu vida y estás aquí sentada calumniando a gente”, zanjó muy enfadado.

Una afirmación que podría tener que ver con el interrogante que ahora Antonio David se plantea. El ex de Rocío Carrasco ha dedicado uno de sus vídeos a exponer sus dudas sobre el testimonio de Aída, quien asegura haber sido víctima de Íñigo Errejón.

Habrá que esperar a que sea el juez quien determine si Aída Nízar dice la verdad o si, por el contrario, Antonio David Flores está en lo cierto.