Lydia Lozano se atreve a destapar lo que todos ocultan sobre Antonio David Flores

Lydia Lozano se encuentra promocionando su libro La venganza de la llorona. Una obra en la que la colaboradora, lejos ya de Telecinco, repasa su amplia trayectoria en los medios de comunicación. La madrileña ha dedicado algunas líneas a Antonio David Flores, dejando claro qué es lo que piensa a día de hoy, del exguardia civil.

Un testimonio en el que destapa el porqué del final de su amistad con Rocío Jurado, hecho en el que Flores tuvo mucho que ver. Si bien hasta ahora lo había ocultado, Lozano ha considerado que ha llegado el momento de desvelar que se distanció de la cantante por defender a Antonio David.

Un hecho del que se arrepiente mucho y que ha asegurado, si pudiera volver atrás, no actuaría de la misma manera. Además, la tertuliana ha dado otro dato del momento en el que el malagueño dejó de trabajar para Mediaset.

Lydia Lozano se sincera sobre su apoyo a Antonio David Flores

"Fue despedido un día después del estreno del primer capítulo de Rocío, contar la verdad para seguir viva", explicaba sobre la brusca salida de Antonio David de Telecinco. "Al principio me quedé en shock, pero finalmente agradecí que desapareciera de mi vida: me he sentido manipulada por él", ha confesado.

Lo cierto es que Lydia se convirtió en la gran defensora del ex de Rocío Carrasco durante años. Dos décadas posicionándose del lado del padre de Rocío y David Flores, que terminaron tras conocer el testimonio de la hija de Rocío Jurado.

Fue entonces cuando Lydia se dio cuenta de su error. "Dios mío, es que han sido 20 años que hacíamos así con la cabeza...", reconocía. "Hemos hecho una oda a Antonio David estando en GH VIP y a la niña, también", decía refiriéndose a la hija del excolaborador de Telecinco.

Lozano, sin ocultarse, reconocía su equivocación. "Me pongo la primera por delante, porque todos hemos tenido una relación con él. Yo he comido con él y hemos tenido una relación muy grande con Antonio David", sentenciaba.

La periodista reconoció su error y pidió perdón a Rocío Carrasco

Además, admitió que se sintió engañada por Antonio David y que siempre se fio de él. Tras caer en su error tuvo también unas palabras para Rocío Carrasco, ante la que se disculpó. “Yo no te creí, pero ahora sí”, afirmó pidiendole perdón.

La que fuera colaboradora de Sálvame, que siempre se mostró muy crítica con Rocío Carrasco, no tuvo inconveniente en mostrarse más sincera que nunca. "Para mí este documental ha sido como una bofetada", dijo en referencia a la docuserie sobre la hija de Rocío Jurado.

Lydia, reconociendo que la intención al escribir su libro es vengarse de quienes se rieron de sus lloros, ha creído oportuno también sentenciar a Antonio David, el que fuera su defendido.