Rocío Flores desvela el duro episodio que vivió David Flores Carrasco en su casa

Rocío Flores ha sorprendido a sus seguidores en redes sociales al desvelar una complicada situación que su hermano, David Flores Carrasco, vivió en su casa. Rocío ha compartido esta confesión a través de sus historias de Instagram, revelando detalles de una situación que la ha tenido preocupada durante mucho tiempo. Además, ha desvelado el duro momento que su hermano David Flores Carrasco vivió en su casa: su perra le ladró.

La protagonista en esta ocasión ha sido la perra de Rocío, cuya actitud ha generado un momento incómodo e inesperado para David. “Os voy a contar una cosa”, empieza Rocío en su relato. “Muchos podéis pensar que es una tontería, pero llevo analizándolo mucho tiempo”.

La joven explica que su perra, debido a que ella trabaja en casa y pasan mucho tiempo juntas, desarrolla una fuerte conexión emocional con ella. “La perra está muy bien conmigo”, explica Rocío, “pero cuando me voy y tardo más de la cuenta, se pone fatal”.

Rocío Flores confiesa que su mascota cuando se va se comporta de manera extraña

En esos momentos, la mascota comienza a manifestar una conducta ansiosa: “Coge el cesto de la ropa sucia y siempre agarra ropa mía”. Es evidente que la perra siente una dependencia muy marcada hacia su dueña, un detalle que Rocío analiza con preocupación.

El episodio clave ocurrió cuando David Flores Carrasco, hermano de Rocío Flores, decidió visitarla una noche. Según relata Rocío, su hermano llegó y, al verla, la saludó con un cálido abrazo. Sin embargo, la reacción de la perra fue inesperada y causó sorpresa.

David Flores Carrasco lo vivió en primera persona

“La perra no lo reconoció”, cuenta Rocío Flores, “y empezó a ladrar y a abalanzarse sobre él”. A pesar de que David Flores Carrasco continuaba abrazándola, el comportamiento de la perra no cesaba. “No le gusta que alguien más me abrace”, confiesa Rocío, visiblemente impactada por la situación.

Este episodio podría parecer menor para algunos, pero para Rocío Flores representa una situación preocupante. La joven explica que, aunque su perra no se mostró agresiva en ningún momento, esta reacción podría haberse intensificado. El comportamiento territorial que la mascota tiene hacia Rocío ha hecho que reflexione sobre cómo esto podría haber afectado a su hermano.

Rocío Flores ha querido compartir esta anécdota como una forma de reflexionar sobre los vínculos y reacciones emocionales de los animales, especialmente cuando sienten una conexión tan intensa con sus dueños. Para Rocío, la seguridad de su hermano y la salud emocional de su mascota son prioritarias. Por ahora, Rocío Flores se muestra atenta al comportamiento de su perra.