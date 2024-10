Rocío Flores confiesa un secreto de su vida al lado de Manuel Bedmar: 'Tengo...'

Rocío Flores ha confesado un secreto de su vida junto a Manuel Bedmar: su suegra les cuida y les prepara la comida. La hija de Antonio David ha encontrado en la madre de su chico su mayor alidada en su día a día. Mientras ella y Manuel están inmersos en sus trabajos, la mujer se encarga de llenarles la nevera con tuppers: “Tengo la mejor suegra del mundo”.

La propia Rocío compartía con sus fans el último detalle que la madre de Manuel ha tenido con ellos. Rocío y su chico llevan años independizados, pero no hay nada mejor que la comida de una madre. Caldo de pollo, ensaladilla rusa y natillas han sido las últimas recetas que la suegra de Rocío les ha cocinado para alimentar a la pareja.

Rocío Flores y Manuel Bedmar han demostrado que son una pareja de lo más consolidada. Hace un par de años estrenaron su propia vivienda, un lujoso piso en una de las mejores zonas de Málaga. Es ahí donde la hija de Antonio David se ha refugiado tras dejar la televisión y lanzarse al mundo empresarial y al de las influencers.

A través de su perfil, Rocío suele compartir con sus seguidores su día a día. Sin embargo, esta vez ha confesado un secreto de su vida junto a Manuel: la madre de Bedmar les cuida y les prepara la comida. “Tengo la mejor suegra del mundo”, se le oye decir a Rocío mientras muestra los últimos tuppers que ha recibido de ella.

“Acabo de llegar a casa y me ha hecho un tupper de ensaladilla rusa que sabe que me flipa”, comenzaba diciendo. “Nos ha hecho, a Manuel sobre todo porque sabe que le encantan, natillas con galletas”, añadía. “Y para mí, caldo de pollo que sabe que me encantan sus caldos, ya sabéis lo que nos cuidan, esto se agradece”, finaliza.

Además, Rocío acompaña su vídeo con la palabra “afortunada”, consciente del papel tan importante que desempeña la mujer. Es evidente que la hija de Antonio David tiene una excelente relación con la madre de Manuel. Hasta tal punto llega esta complicidad que sabe sus gustos y no le importa complacerla siempre que puede.

La suegra de Rocío se encarga de que a la pareja no les falte de nada y está muy pendiente de sus necesidades. De esta manera, la hija de Antonio David puede centrarse en su trabajo y no pensar en meterse en la cocina.

A pesar de que llevan años independizados y haciendo su vida en común, la ayuda de la madre de Manuel es incuestionable. No es la primera vez que cocina para ellos, pues en más de una ocasión Rocío ha presumido de las dotes culinarias de la andaluza.

Todo ello a pesar de que cuentan con un robot de cocina que saca a la pareja de más de un apuro. No obstante, no hay robot comparable a las manos y al amor con que una madre prepara la comida para su familia. Por ello, Rocío agradece el esfuerzo que hace la madre de Manuel por cuidarles y darles tuppers con comida.

Gracias a esta ayuda, Rocío y Manuel pueden disfrutar con tranquilidad de su vida y centrarse en sus proyectos laborales. La joven continúa siendo embajadora de Farmasi, la firma para el cuidado personal que causó una gran polémica al ser señalada como una estafa piramidal.

Este trabajo lo compagina con su papel como influencer que le lleva a estar fuera de casa en más de una ocasión. De ahí que la comida de su suegra suponga una bendición para ella.