Lydia Lozano confiesa el duro episodio que vivió en su casa junto a su marido Charly

Lydia Lozano ha estado en Ni que fuéramos, hablando sobre el devastador fenómeno de la gota fría que ha afectado a España esta semana. La DANA, una temida depresión aislada en niveles altos, ha golpeado la costa levantina, causando destrozos en Valencia y otras áreas de la península. Lydia Lozano ha aprovechado el programa para contar un duro episodio que vivió en su casa junto a su marido Charly: el seguro no le pagó los desperfectos de un temporal.

Lydia Lozano al ver que la situación se volvió tema de conversación en el programa compartió su propia experiencia con un evento similar. El equipo ha hablado con varias personas afectadas para escuchar sus experiencias.

Durante la emisión, Kiko Hernández se animó a contar una experiencia propia. Recordó un episodio en el que una tromba de agua inundó su vivienda en Madrid. "Me ocurrió en una casa en la que cayó una tromba de agua en una zona de aquí de Madrid".

Kiko Hernández cuenta el episodio que le ocurrió con su seguro del hogar

"Cayó tal cantidad de agua que se inundó parte de la mitad de mi casa, el garaje y todo", contó Kiko, con evidente frustración. Además, añadió que, pese a documentar todo con fotos, su compañía de seguros no le dio apoyo económico alguno. “Esperé 7 días y el seguro me dijo que por daños de la naturaleza no me daban ni un duro”, lamentó Kiko, enojado por la falta de respaldo.

Lydia Lozano desvela el duro episodio que vivió en su casa junto a su marido Charly

Lydia Lozano decidió tomar la palabra, la colaboradora desveló el duro episodio que vivió en su casa junto a su marido Charly. Con tono serio, desvela que ella y su marido Charly vivieron una situación muy similar en su propia casa. La colaboradora cuenta que, al igual que Kiko, también sufrió una fuerte inundación.

Lydia Lozano confesó como las aguas afectaron una gran parte de su hogar, causando serios daños. Lydia se vio obligada a asumir los gastos de reparación ella misma, sin ayuda del seguro. “A mí me pasó exactamente lo mismo”, confesó Lydia, visiblemente emocionada.

Para ambos colaboradores, esta experiencia se ha convertido en un recuerdo difícil de olvidar. Los daños, la falta de ayuda y el esfuerzo de asumirlo todo han dejado una huella en sus vidas. Y es que ambos colaboradores han temido por las víctimas de la DANA, ya que no creen que todas las personas sean capaces de asumir los gastos de los desperfectos.