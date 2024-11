María Patiño destapa la cruel mentira que Mediaset ha difundido sobre Valencia

María Patiño y su equipo han destapado la cruel mentira de Mediaset: Iker Jiménez ha dicho que en el centro comercial de Bonaire hay muchos cuerpos de muertos y es mentira. Además, en Ni que fuéramos han destapado una segunda mentira relacionada con el programa Horizonte: un reportero se ha manchado de barro para simular que se ha manchado durante el reportaje. En medio de una tormenta informativa, Patiño no duda en señalar las falsas informaciones que, según ella, se han difundido en varios espacios televisivos.

María Patiño y su equipo, desde el plató de Ni que fuéramos, han comenzado hablando sobre la DANA, que ha causado estragos en múltiples localidades de la Comunidad Valenciana. Describen las imágenes de zonas inundadas, coches arrastrados por el agua, viviendas afectadas y decenas de personas trabajando en la limpieza.

María Patiño ha alzado la voz y ha hecho hincapié en el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez, donde se ha difundido información que no se ajusta a la realidad.

La cruel mentira que Mediaset ha difundido

En Horizonte, uno de los comunicadores destacados es Rubén Gisbert, quien ha viajado a Valencia para cubrir en primera persona la tragedia de la DANA. Gisbert se ha desplazado hasta Catarroja, una de las localidades más afectadas, y se ha comunicado en directo con Jiménez para dar su reporte.

Durante la conexión, Rubén ha explicado que las labores de rescate han sido suspendidas debido a una alerta roja en el lugar. La situación es grave, y Gisbert ha transmitido la incertidumbre y angustia de los habitantes.

Horas después, Gisbert vuelve a conectar con Horizonte, pero esta vez desde Alfafar, otra localidad valenciana también golpeada por la tormenta. Sin embargo, lo que parece ser un reportaje comprometido toma un giro inesperado cuando, minutos después de la emisión, un vídeo protagonizado por el propio Gisbert empieza a circular en redes.

En el vídeo se puede observar cómo Gisbert, antes de su conexión, se sumerge en el barro y se ensucia la ropa para aparecer en pantalla cubierto de lodo y sucio. La escena ha causado revuelo entre los espectadores y se ha hecho rápidamente viral.

María Patiño destapa la información que Mediaset ha difundido sobre Valencia

María Patiño, en Ni que fuéramos, no se ha mantenido al margen y se ha pronunciado sobre esta polémica de manera contundente. “Yo no me atrevo a juzgar a ningún compañero. Es cierto que hay una serie de informaciones que te generan una crispación, sobre todo a nivel político, donde los medios contribuyen”, comienza diciendo Patiño.

María Patiño ha añadido: “Yo te lo digo porque yo soy parte del medio, no estoy aparte”. Pero la polémica no se detiene ahí. Patiño también ha señalado un dato especialmente inquietante sobre las declaraciones de Iker Jiménez en Horizonte.

María Patiño ha afirmado que Jiménez en su programa ha dicho que se han encontrado ochenta cadáveres en el parking del centro comercial Bonaire, en las afueras de Valencia, como resultado de las inundaciones. Sin embargo, Patiño asegura que esta información es totalmente falsa. "No han aparecido 80 personas fallecidas en el parking de Bonaire", confiesa, visiblemente consternada.

Estas dos “mentiras”, como las llama Patiño, han resonado en el plató y dejan una marca de desconfianza hacia la información emitida por Mediaset. La periodista ha enfatizado que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de transmitir la verdad. “Nos están dividiendo”, concluye Patiño, dando voz a una preocupación generalizada entre el público, que se siente manipulado ante tales estrategias.

Mientras tanto, las críticas en redes sociales no cesan, y el vídeo de Rubén Gisbert continúa acumulando miles de reproducciones. Usuarios de todas partes han expresado su indignación ante lo que consideran una burla hacia los afectados por la tragedia de la DANA. La autenticidad de las coberturas televisivas queda en entredicho, y el debate se enciende sobre la ética en el periodismo de hoy.