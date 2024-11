Olga Moreno toma una importante decisión para ayudar a Valencia: 'No hay luz'

Olga Moreno se ha sumado a la innumerable lista de personas que quieren echar una mano a los damnificados por la DANA en Valencia. La ex de Antonio David Flores ha utilizado su perfil de redes sociales para denunciar la ayuda que necesitan desde diferentes áreas afectadas.

"Mandad al ejército a Valencia", ha escrito la andaluza en su muro junto al nombre de diferentes localidades que vieron cómo el agua se lo llevaba todo a su paso. "Pueblos enteros destruidos y el gobierno ha mandado solo a 500 militares", ha denunciado en su perfil.

Moreno, además, señala que la gente está pidiendo ayuda. "No hay carreteras, no hay luz, no hay agua, no hay comida y los cadáveres siguen entre los escombros", se puede leer en su publicación.

Olga Moreno hace un llamamiento a las autoridades desde su perfil de redes sociales

La que fuera ganadora de Supervivientes 2021 ha pedido a sus seguidores viralizar este mensaje para que llegue al mayor número de personas posible. Además, ha hecho un llamamiento a las autoridades. "Ministerio de Defensa, mandad al ejército de una vez", ha reclamado en su mensaje.

Tras el paso de la DANA han sido muchas las celebridades las que han apoyado de un modo y otro a las víctimas de esta terrible catástrofe natural. Olga Moreno no ha querido quedarse al margen y ha dejado claro que no está de acuerdo con cómo se están gestionando esta crisis.

Desde sus redes sociales, la ex de Antonio David Flores reclama ayuda para quienes lo han perdido todo. Demostrando su preocupación por lo sucedido en la costa mediterránea, la diseñadora pide ayuda urgente.

Esta no es la primera vez que Moreno deja a la vista su lado más solidario. En 2021, cuando se proclamó vencedora del reality, donó el dinero que quedó acumulado en sus líneas telefónicas de Supervivientes a dos organizaciones benéficas.

Olga Moreno ya demostró su lado más solidario tras proclamarse vencedora de Supervivientes

Durante la estancia de Olga en Honduras, se pusieron a disposición de los seguidores del formato unos teléfonos de recarga para poder salvarla. Fue tanta la colaboración que sobró dinero. Fue entonces cuando Olga decidió donar el importe restante a la Cruz Roja y a la Fundación Aladina.

La última vez que Olga Moreno se dejó ver en público fue en la fiesta posterior a Supervivientes All Stars. Un evento al que acudió acompañada de su novio Agustín Etienne, el que fuera su representante. La pareja, con su presencia en la citada fiesta, ponía fin a los rumores que apuntaban a un posible distanciamiento.

La sevillana y su novio demostraban así que su relación sigue adelante pese a los rumores. Hace ya algo más de dos años desde que la pareja hacía pública su relación tras la separación de la diseñadora de Antonio David Flores. "Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio", expresó Olga sobre su actual pareja.