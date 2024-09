Olga Moreno y Agustín Etienne hacen saltar todas las alarmas con su último movimiento

Tras un tiempo alejados del foco mediático, Olga Moreno y Agustín Etienne han vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Y todo esto a raíz de la última y polémica decisión que ha tomado la empresaria sevillana en relación con el representante de famosos.

Según hemos podido ver en su perfil de Instagram, la ganadora de Supervivientes 2021 ha decidido quitar de su biografía una información muy importante.

A través de ella, Olga Moreno confirmaba que, actualmente, Agustín Etienne era su representante. Un dato que ha desaparecido de la noche a la mañana.

Como era de esperar, este pequeño, pero significativo detalle ha generado un gran revuelo, ya que la última vez que la empresaria tomó esta decisión, coincidió con su ruptura sentimental.

No obstante, y a pesar de los rumores, en esta ocasión existe una clara diferencia que podría demostrar que entre Olga Moreno y Agustín Etienne no se ha producido otra crisis.

Si nos fijamos bien en sus respectivos perfiles de Instagram, podemos ver que el representante de famosos y la ganadora de Supervivientes 2021 no han dejado de seguirse. Decisión que la última vez sí tomaron.

La posible razón que se puede esconder tras la última decisión de Olga Moreno con Agustín Etienne

Tras descartar la posibilidad de que Olga Moreno y Agustín Etienne hayan vuelto a poner fin a su relación, ahora el foco está puesto sobre la carrera televisiva de la sevillana.

Otra de las posibles razones por las que la empresaria podría haber tomado esta importante decisión puede estar directamente relacionada con su supuesta salida de la pequeña pantalla.

El pasado 20 de junio, y tras años alejada de la televisión, la exmujer de Antonio David Flores viajó hasta Honduras para participar en la primera edición de Supervivientes All Stars. A partir de este momento, y tras ser expulsada del concurso, hemos podido ver a Olga Moreno en algunos platós de Telecinco.

No obstante, desde hace varias semanas, no hay ni rastro de la actual pareja de Agustín Etienne. Todo apunta a que la empresaria ha eliminado esta información, no porque haya roto su relación sentimental, sino porque ya no precisa de los servicios de su pareja como representante.

Una teoría que queda reforzada con otra decisión que ha tomado Olga Moreno. En el lugar que antes ocupaba la información sobre Agustín Etienne y su agencia de representación, ahora se encuentra el link de su tienda online.

Con estas dos decisiones, la sevillana ha podido dejar al descubierto su intención de salir de la televisión de forma definitiva para centrarse de lleno en su negocio.