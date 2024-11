Raquel Bollo airea el secreto de Cantora, finca de Isabel Pantoja: 'Hay mucho peligro'

Raquel Bollo ha sido la última persona del clan Pantoja en sentarse en un plató de televisión. La andaluza, una de las personas más allegadas a Isabel Pantoja, visitó ayer ¡De Viernes! donde dio su versión sobre los episodios vividos en Cantora. "Me dan mucho miedo las verdades a medias y las mentiras a medias, eso tiene mucho peligro", sentenció Bollo.

Unas declaraciones con las que confirmó no está en absoluto de acuerdo con el testimonio aportado por Isa Pantoja en una entrevista que todavía sigue dando que hablar. Tampoco con lo que Dulce, la que fuera niñera de la hija de Isabel Pantoja, ni con lo que Asraf Beno contaron en Telecinco.

Así, la exmujer de Chiquetete se mostró dolida de que hayan contado situaciones "terroríficas y muy fuertes" que, según ella, no sucedieron tal y como se han contado.

Raquel Bollo pone en entredicho el testimonio de Isa Pantoja

"¿Quién puede pensar que bañando a una niña con agua le puedes devolver la virginidad?", se preguntaba la madre de Manuel Cortés. Raquel Bollo desmintió con rotundidad que fuera cierta la escena en la que supuestamente se realizó un "ritual" para restablecer la virginidad de Isa.

Tras la entrevista que Isa concedió a ¡De Viernes! Raquel no tardó en estallar asegurando que la charla le había parecido "lamentable". Bollo, además, recalcó que no le termina de cuadrar el relato de la mujer de Asraf Beno. Por otra parte, no tuvo reparos en acusar a la joven de estar "vendiendo a su familia".

"Cuando Dulce se iba a de vacaciones, me quedaba yo allí", explicó entonces sobre el tiempo que convivió con madre e hija en Cantora. La sevillana aseguró que ella no fue testigo de nada de lo que la hija de Isabel Pantoja relató en televisión.

Según Bollo la historia se ha contado de tal manera que genera más morbo. "¿En qué cabeza cabe una limpieza con una manguera? Que lo cuente ella y por qué pasó", dejó caer hace algunas semanas muy enfadada.

Isabel Pantoja ha visto cómo la que fuera mujer de su primo se pone de su lado

"Mi hijo ha dicho que como esto siga, demanda. Al final a él le están poniendo de maltratador", añadió Raquel Bollo sobre el controvertido episodio en el que sonaba también el nombre de Manuel.

"¡A la niña se le permitían muchas cosas! ¡Hasta consentirle cómo trataba a Dulce! ¡Ella era la que peor se portaba con Dulce!", argumentaba Raquel. La que fuera participante de Supervivientes en 2007 decidía dar la cara por su amiga Isabel Pantoja.

Según ella, la cantante es la que ha resultado más perjudicada por la entrevista. Bollo insistía en que la artista siempre ha tratado muy bien a su hija. "Yo he escuchado a Isabel hablar muy bien de su hija y adorar a su hija", defendía Raquel.