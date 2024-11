Alma Bollo, hija de Raquel Bollo, confiesa toda la verdad sobre su padre biológico

Alma Bollo, hija de Raquel Bollo, vuelve a estar de actualidad tras la próxima entrevista que la diseñadora dará en ¡De Viernes!. La familia regresa al foco mediático y Alma ha aprovechado para sincerarse sobre uno de los aspectos más delicados de su vida: su padre.

La hija de Raquel ha confesado toda la realidad sobre su padre biológico, afirmando que sigue sin perdonarle. Chiquetete se negó a tener relación con ella y Alma no olvida el desprecio del que fue víctima por parte de su padre. Este es el motivo que le ha llevado a prescindir del apellido paterno de manera pública y referirse a ella como Alma Bollo.

Alma Bollo, hija de Raquel Bollo, se sincera sobre su padre biológico

Mientas Raquel Bollo ultima los detalles para su entrevista en ¡De Viernes!, su hija, Alma Bollo, se ha sincerado en Outdoor. Tras su polémico paso por Supervivientes, la joven se sienta para compartir con todos su segunda maternidad y cómo se encuentra actualmente.

La vida de Alma no ha sido nada fácil y centra en su padre uno de los momentos más delicados de su vida. La hija de Raquel ha confesado toda la realidad sobre su padre biológico y afirma que sigue sin perdonarle. Alma nació fruto del matrimonio de Raquel Bollo con Chiquetete, pero en 2003 la relación de sus padres se rompió por completo.

Con ello, también la de padre e hija que perdieron por completo el contacto. De hecho, Alma cuenta que el cantante “agachaba la cabeza” cuando se cruzaban por Sevilla y “se cambiaba de acera”. Además, la demanda que le puso Raquel al primo de Isabel Pantoja por malos tratos acabó provocando que Alma quisiera borrarlo de su vida.

“No consigo perdonar a esa persona”, ha confesado sobre su padre biológico. “No perdono lo que hizo, lo que le hizo pasar a mi hermano, ni lo que me hizo a mí”. Alma lo pasó francamente mal y reconoce que todo lo ocurrido con su padre le causó un auténtico tormento.

La hija de Raquel Bollo reniega de su padre

El sufrimiento acumulado durante tantos años ha provocado que las heridas de Alma continúen doliendo como el primer día. La influencer es incapaz de pasar página, incluso años después de la muerte de Chiquetete. “Cuando me enteré de que murió no lo sentí por él, para mí era casi un desconocido”, contó en Supervivientes.

Lo más duro para ella fue el sentimiento de abandono que experimentó por la ausencia de la figura paterna. Nunca comprendió lo que había hecho para sentirse despreciada de esa manera y esto incrementó más su dolor.

Lo único que está en sus manos es renegar de él y borrar todo lo que relacione con el intérprete de Esa cobardía. Es por ello que una de las cosas que ha hecho ha sido eliminar el apellido Cortés de manera pública.

Su deseo es poder realizar este cambio oficialmente, pero por el momento no puede hacerlo. “Realmente lo llevo, que yo me considere o me haga llamar Alma Bollo… mis apellidos son Alma Cortés Bollo, el Cortés está”, ha explicado. “El Cortés es del señor que me engendró y a mí no me apetece”, ha reconocido.

La hija de Raquel explica que se ha informado bien sobre cómo puede realizar el trámite, pero es consciente de que no es fácil. Además, de hacerlo, también debería cambiar el de sus dos hijos, Jimena y Miguel, quienes también se apellidan Cortés.

Por el momento, para Alma el perdón “no es una elección”, y reconoce que no está preparada todavía para dar ese paso. Sobre todo, porque recalca que “habría muchas cosas que perdonar que yo no perdonaría”.