El nuevo notición de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego: 'Malos momentos'

A pocos días de que empiece la nueva edición de GH Dúo, ha salido a la luz un notición relacionado con José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego ha concedido una nueva entrevista en la que ha hablado, entre otras cosas, de su actual relación con su madre: “No he olvidado los malos momentos”.

No hay ninguna duda de que este 2024 ha sido uno de los años más agridulces para José María. Y es que, a pesar del nacimiento de su primer hijo, ha tenido que lidiar con varios problemas familiares.

Fue en 2022 cuando salieron a relucir unos comprometidos audios de Paola Olmedo, exmujer de José María Almoguera. En ellos, la joven compartía su opinión sobre algunos miembros de la familia Campos. Sin embargo, la que peor parada salió de esta situación fue Carmen Borrego.

Desde entonces, la relación entre madre e hijo se vio gravemente afectada. No obstante, lo que terminó de detonar la guerra entre ellos fue una de las entrevistas que concedió la colaboradora de televisión.

A partir de ese momento, y aunque siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano, José María Almoguera se vio obligado a responder públicamente a todas sus polémicas familiares.

Ahora, tras convertirse en concursante oficial de la nueva edición de GH Dúo, el hijo de Carmen Borrego ha dado un paso al frente. A través de una nueva exclusiva para Lecturas, ha dejado al descubierto un nuevo e inesperado notición.

“Mi madre y yo aún no estamos curados.[…]Dice que tiene la conciencia tranquila, pero no es cierto”, se puede leer en la nueva portada de dicha revista. “No he olvidado los malos momentos”, asegura también José María Almoguera dentro de sus páginas.

José María Almoguera deja al descubierto un nuevo notición relacionado con Carmen Borrego

Durante su última entrevista, José María Almoguera ha vuelto a hablar sin tapujos sobre la actual relación que mantiene con Carmen Borrego. Tras meses distanciados, y a pesar de los intentos que ha hecho su madre, todo apunta a que siguen sin resolver sus diferencias.

Además, no ha tenido reparos en volver a pronunciarse sobre el nuevo físico de la colaboradora de televisión. “Está más guapa, pero si no come bien volverá a lo mismo”, ha asegurado con firmeza.

En relación con su inminente entrada a la casa de Guadalix de la Sierra, José María Almoguera ha confirmado que es un paso que le ha costado dar. Entre otras cosas, porque tiene que separarse de su hijo durante tres meses:

“No sé cómo voy a llevar estar tanto tiempo separado de él. Es muy pequeñito, nunca he estado separado tanto tiempo de él y espero no estarlo nunca más. He hecho todas las gestiones para que a mi hijo no le falte de nada… Hasta que lo he dejado todo atado, no he firmado”.

Por otra parte, José María Almoguera ha asegurado que, en estos momentos, Carmen Borrego “está viendo al niño” porque “lo llevo yo”. No obstante, cuando él entre en GH Dúo, la situación va a cambiar momentáneamente: “Si no estoy yo, el niño no va a ir”.