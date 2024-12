Comunicado urgente de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego: ‘Todas las fotos’

José María Almoguera no esperaba convertirse de nuevo en noticia y menos por un hecho que nada tiene que ver con su familia. El hijo de Carmen Borrego sufría hace unos días un violento robo en plena calle, en concreto era su vehículo el que los ladrones han utilizado como objetivo. El propio José María aclaraba lo sucedido: "Me han robado la cartera y todas las fotos que había", explicaba sin ocultar que no podría recuperar lo que le habían sustraído.

Una desagradable situación que Almoguera captaba instantes después con su teléfono móvil.

Ni que fuéramos se hacía eco del desafortunado hecho que afectaba en primera persona a José María Almoguera. Desde el programa presentado por María Patiño se ponían en contacto con él para interesarse por lo sucedido.

José María Almoguera ha sido víctima de un robo en su coche

“Me han roto la ventanilla del coche y me han robado todo lo que tenía. Había cosas de valor sentimental”, explicaba José María sin poder disimular su impotencia por todo aquello que no podrá recuperar.

Preguntado sobre la posibilidad de que quienes hayan asaltado su coche lo hayan hecho conociendo que él es el propietario, él descartaba este punto. Al parecer, el nieto de María Teresa Campos dejó a la vista en el coche unas gafas de sol valoradas, según él mismo apuntaba, en unos 60 euros. "Eran de la marca Carrera", explicaba.

Un objeto que ha llamado la atención de los ladrones, quienes, una vez abierto el vehículo, aprovecharon para sustraer también lo que había en el interior del maletero. "Se lo han llevado todo", subrayaba José María, quien no ocultaba su impotencia tras encontrarse su coche con la ventanilla rota y desvalijado.

Este daba más detalles de lo sucedido aclarando que el hecho se había producido en la tarde del día anterior. "Ya he puesto la denuncia en la policía", aclaraba sobre si lo había puesto en conocimiento de las autoridades.

José María Almoguera ha dado detalles de lo que le han sustraído

Además de las gafas, los ladrones se llevaron también su cartera con el DNI, así como las tarjetas que había dentro. "También la mochila con las cosas del gimnasio: la camiseta, las deportivas… es donde tenía la cartera, que no la suelo dejar", se quejaba enfadado José María Almoguera.

José María, además, asegura estar siguiendo las recomendaciones de las autoridades, como no dar detalles del lugar de los hechos hasta que la investigación avance. “Ha sido en pleno centro de Madrid, pero me ha dicho la policía que todavía no puedo decir la calle”, explicaba.

Este revés llega solo unos días después de que su madre haya sido portada de la revista Lecturas. Carmen Borrego mostraba el resultado de los últimos retoques estéticos a los que se ha sometido. "Sí, he hablado con ella y está bien, en la portada sale muy guapa y ya está", aclaraba José María Almoguera.