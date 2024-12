La tarde de este miércoles ha estado cargada de tensión en el programa Ni que fuéramos gracias a Marta Riesco. La periodista ha anunciado una exclusiva que promete cambiar el rumbo mediático de Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera. Todo esto ocurre el mismo día en que Carmen ha mostrado su nueva imagen tras someterse a una cirugía estética.

Marta Riesco ha comenzado su intervención con una frase provocadora: “Estoy en el Circo del Sol. Sabéis que hay otra familia cuya vida es un circo: el clan de las Campos. Ahora su vida televisiva va a ser aún más circo”.

Las palabras de la periodista han marcado el inicio de un bombazo que ha dejado a todos boquiabiertos. Un bombazo que promete cambiar el futuro de Carmen Borrego y José María Almoguera.

Se destapa el último bombazo que afectará a Carmen Borrego y a José María Almoguera

La periodista ha desvelado que, según una fuente “muy fiable”, Carmen Borrego y José María Almoguera estarían negociando su participación en GH Dúo. “Van a reconciliarse en directo, delante de todos nosotros”, ha afirmado Marta Riesco, dejando claro que la televisión podría ser el escenario de un reencuentro esperado por muchos.

Marta ha seguido lanzando titulares impactantes: “Hay un bonus. Buena estrategia de parte de los compañeros que me despidieron. Si todo va según lo previsto, Julen Pereira, ex de Anabel Pantoja, y Jeymi, ex de Carlo Costanzia, también entrarían en GH Dúo”.

Carmen Borrego ha pedido más dinero a la productora

Sin embargo, Marta ha aclarado que el acuerdo aún no está cerrado del todo. "El motivo por el que no puedo confirmar que está firmado es porque Carmen Borrego ha pedido más dinero. Por la parte de José María Almoguera, todo está bien", ha confesado la periodista.

"Si la cadena acepta subirle la paga a Carmen, podríamos verlos en breve compartiendo reality", ha concluido Riesco.

El anuncio ha generado un debate intenso en redes sociales y en los medios de comunicación. Mientras algunos celebran la posible participación de Carmen y José María en el concurso, otros critican la exposición constante de la familia Campos en mundo de la televisión. Lo que está claro es que, de confirmarse, esta noticia supondrá un giro inesperado en la vida de Carmen Borrego y José María Almoguera.

La exclusiva ha colocado a Marta Riesco en el centro de todas las miradas, consolidando su reputación como una de las periodistas más polémicas y audaces del momento. Por ahora, solo queda esperar la confirmación definitiva por parte de la cadena. Mientras tanto, la tensión y la expectativa siguen creciendo.