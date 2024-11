La confesión de Carmen Borrego que ha dejado señalada a Raquel Bollo: 'No es normal'

Hoy en Vamos a Ver, el plató ha sido testigo de unas declaraciones explosivas por parte de Carmen Borrego. La colaboradora ha decidido romper su silencio tras las palabras que Raquel Bollo dirigió a Terelu Campos en un intercambio que ha desatado tensiones. Y es que Carmen Borrego ha hecho una confesión que ha dejado señalada a Raquel Bollo al confesar que "no es normal".

Todo comenzó cuando Raquel Bollo reprochó a Terelu que Carmen hubiera hablado públicamente sobre un supuesto enfrentamiento entre Raquel e Isa Pantoja en Supervivientes. Raquel, por su parte, negó categóricamente este episodio, declarando que "no sucedió". Sin embargo, Carmen Borrego ha decidido hoy zanjar la polémica con una confesión que cambia por completo la narrativa.

“Todo ocurrió en una publicidad de Supervivientes”, ha afirmado Carmen Borrego con contundencia. Según su versión, Raquel Bollo protagonizó un momento muy tenso durante una pausa del programa.

La confesión de Carmen Borrego que ha dejado señalada a Raquel Bollo

"En Supervivientes, Raquel dijo cosas que fueron realmente muy desagradables en las publicidades. Muchas veces, también tienes que reconocer cuando tu hijo se equivoca", ha explicado Carmen.

"A mí se me ocurrió hacer un comentario. No es lo mismo que decir ‘tu hijo es un machista’, a decir ‘tu hijo ha tenido un comentario machista’, y casi me mata", ha confesado Carmen Borrego sobre Raquel Bollo.

Además, Carmen añadió un detalle inquietante: “No sabéis la que me lio en publicidad. No es normal”. Sus palabras han generado un revuelo en el plató, con sus compañeros mostrando asombro ante la gravedad de la situación.

Alexia Rivas apoya las declaraciones de Carmen Borrego

La situación, sin embargo, no se ha quedado ahí. Alexia Rivas, también presente en el programa, ha decidido respaldar la versión de Carmen Borrego con su propio testimonio.

Alexia ha relatado lo sucedido tras una de las galas de Supervivientes, cuando, según cuenta, la tensión se disparó. “Terminó el programa y Alma, Raquel y Manuel fueron a por todos los que estaban en su contra. Si ellos están acostumbrados a ir así en su vida normal, lo entiendo, pero en una familia normal eso no es normal”, declaró Alexia.

Alexia incluso ha compartido un momento especialmente incómodo: “Alma sacaba el dedo y gritaba ‘os vais a cagar’. Los jefes de la productora nos cogieron a Isa y a mí y nos dijeron ‘nos vamos a ir por otra puerta’. Yo empecé a llorar, nos insultaron y las formas eran algo que en una familia normal no suele pasar”.

Este testimonio no solo refuerza la versión de Carmen Borrego, sino que contradice de manera tajante las declaraciones de Raquel Bollo. El incidente, ahora expuesto con más detalle, parece haber destapado una dinámica familiar que, para muchos, resulta difícil de justificar. Según estas revelaciones, Isa Pantoja habría abandonado el plató aquella noche por miedo a lo que pudiera suceder, una decisión que ahora cobra sentido tras los testimonios presentados.

Mientras tanto, Raquel Bollo continúa negando cualquier enfrentamiento. Sin embargo, con las palabras de Carmen Borrego y Alexia Rivas resonando en los medios, el público parece estar inclinándose hacia esta versión de los hechos, negando la versión de Raquel.