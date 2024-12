Giro de 180º en la relación de Paola Olmedo y Carmen Borrego: nadie lo esperaba

La relación entre Paola Olmedo y Carmen Borrego ha dado un giro inesperado. Tras meses de tensiones y distancias, ambas parecen haber encontrado un terreno común. Este sorprendente cambio de actitud ha quedado reflejado en sus recientes declaraciones, que han desatado un aluvión de reacciones en los medios.

Paola Olmedo, quien había permanecido en silencio durante un largo tiempo, finalmente ha decidido hablar. Lo ha hecho para expresar su opinión sobre la participación de José María Almoguera en la nueva edición de Gran Hermano Dúo.

La esteticista, lejos de mostrar descontento, ha asegurado que le parece “muy bien” que Almoguera participe en el programa. En sus palabras, “hay que aprovechar” las oportunidades que se presentan en el mundo de la televisión.

Giro de 180º en la relación de Carmen Borrego y Paola Olmedo

Sin embargo, Paola no se ha quedado ahí. En una conversación telefónica con el programa Vamos a ver, ha dejado unas declaraciones que han dado mucho que hablar. “Ya que se dedica a ello, lo suyo es todo lo que venga”, afirmó, mostrando una actitud comprensiva y abierta respecto a la nueva carrera de su ex.

En ese mismo programa también estaba presente Carmen Borrego. La colaboradora de televisión, que reaparecía tras someterse a algunos retoques estéticos, no tardó en reaccionar a las palabras de Paola.

Aunque entre ellas había habido diferencias en el pasado, esta vez Carmen se mostró conciliadora. “Las declaraciones de Paola me han parecido bien, no ha dicho nada malo”, comentó con serenidad.

La conversación también giró en torno al nuevo físico de Carmen Borrego. A Paola le preguntaron por los cambios estéticos de su ex suegra, y aunque afirmó no haber visto el resultado, admitió que le habían contado que estaba “fenomenal”. Algunos colaboradores no tardaron en señalar que Paola podría estar mintiendo sobre no haber visto las fotos, pero lo cierto es que su comentario reflejaba cortesía hacia Carmen.

Nadie esperaba que este cambio entre Paola Olmedo y Carmen Borrego pudiese suceder

Carmen Borrego también aprovechó para aclarar su postura sobre Paola. “Yo de ella no hablo en privado porque no tengo nada que hablar. Si ella lo hace, me da exactamente igual”, declaró.

En sus palabras, dejó claro que no guarda rencor hacia su ex nuera. “No soy rencorosa, no lo he sido en mi vida. Yo paso página”, añadió, reafirmando su disposición a mantener una relación cordial.

Este nuevo enfoque parece ser fruto de una reflexión compartida. Tanto Paola como Carmen han decidido dejar atrás las rencillas por el bien del pequeño Marc. Este cambio de actitud no solo beneficia a su entorno más cercano, sino que también manda un mensaje poderoso sobre la importancia de la reconciliación.

A pesar de los rumores y las especulaciones, ambas han dejado claro que su relación está en un buen momento. Aunque el pasado estuvo marcado por diferencias, ahora parecen dispuestas a mirar al futuro con optimismo.

El giro de 180º en la relación entre Paola Olmedo y Carmen Borrego ha sorprendido a todos. Lo que antes parecía imposible ahora es una realidad: un trato cordial que promete estabilidad para Marc y tranquilidad para ambas partes. Solo el tiempo dirá si este nuevo capítulo se mantiene, pero por ahora, todo apunta a que están dispuestas a dejar los rencores atrás.