El motivo por el que Isa Pantoja y Kiko Jiménez han roto su relación para siempre

Isa Pantoja y Kiko Jiménez dejaron de seguirse en redes hace varios años. Para comprender el verdadero motivo de tal decisión es necesario recordar las declaraciones que la hija de Isabel Pantoja hizo entonces sobre la actual pareja de Sofía Suescun.

Pantoja y Jiménez coincidieron en Telecinco cuando ambos participaron en La última cena. Fue en el citado espacio cuando quedaron a la vista las diferencias que arrastraban desde el pasado.

Isa Pantoja puso sobre la mesa entonces que en 2020 se destapó una información que la relacionaba con Kiko Jiménez y con Efrén Reyero. Una noticia que aseguraba que los tres habían tenido un encuentro pasional en los aseos de una discoteca.

Isa Pantoja nunca admitió lo que Kiko Jiménez contaba sobre ella

Unos hechos que ella aseguró nunca sucedieron. Precisamente fue que saliera a la luz esta circunstancia la que dinamitó su amistad con el colaborador de Fiesta. "Yo lo dejé de seguir después de la polémica", aclaró Isa en La última cena.

"Aunque dijese que no pasó nada, no me gustó que hiciera un PoliDeluxe", aclaraba la hermana de Kiko Rivera. Y añadió: "Por tener un poco de sentido común, lo dejé de seguir para no tener problemas".

La hija de la tonadillera dejó a la vista un rasgo de su personalidad hasta entonces desconocido. “Yo con las personas con las que veo que puede haber malentendidos prefiero zanjar el tema”, confirmó entonces la mujer de Asraf Beno. Aun así, Isa dejó claro que aunque ya no le seguía en redes, no tenía "ningún problema" con él.

El citado espacio de Mediaset aprovechó la presencia de Isa y Kiko para recrear el supuesto encuentro subido de tono que tuvieron en los baños de un bar con Efrén Reyero.

Kiko Jiménez reconoció finalmente que todo era mentira

Reyero, extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, que era entonces pareja de Marta López, entró en La casa fuerte poniendo sobre la mesa lo que, según él, había sucedido. El exfutbolista contó al entrar en plató que, tras participar en una gala de Supervivientes, se fue de fiesta con Isa Pantoja. Fue ahí cuando narró que terminaron besándose en los baños de una discoteca en compañía de una tercera persona, Kiko Jiménez.

El Programa de AR mostraba unas imágenes que confirmaban que los tres habían salido juntos de fiesta aquella noche. Sin embargo, Isa siempre negó aquella historia, manteniendo que ella y Efrén solo habían ido al baño para que él le ayudara a subirse la cremallera del vestido.

Fue después cuando Kiko Jiménez se sometió al polígrafo en el Deluxe. Una prueba que demostró que mentía sobre ese asunto. Entonces Jiménez reconoció que no había sucedido nada, aun así sembró la duda con la manera en la que relató las cosas.