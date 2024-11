Marta Riesco destapa lo que nadie sabe sobre la adopción de Isa Pantoja

Marta Riesco ha destapado una información sobre la adopción de Isa Pantoja que hasta ahora no se sabía. La colaboradora de Ni que fuéramos destapaba en su programa que ha escuchado unos audios en los que se puede escuchar a Isabel Pantoja hablando de su hija. La tonadillera, que en dicho testimonio sonoro parece desahogarse con alguien, afirma sobre Isa: "si lo llego a saber que se hubiese quedado en Perú".

LOS AUDIOS DE ISABEL PANTOJA EN Ni Que Fuéramos Shhh | 110

Unas palabras que la cantante compartió con alguien de su entorno en un momento de gran enfado con su hija. El contenido del citado audio coincide con el testimonio aportado por Isa hace tan solo unos días en ¡De Viernes!.

La mujer de Asraf Beno, entre lágrimas, dio detalles de algunos de los episodios más dolorosos que recuerda de su infancia y adolescencia. En concreto, cuando la tonadillera acusó a su hija de haber estado con su entonces novio en el domicilio familiar sin permiso. Un hecho que enfureció a Isabel, quien tomó unas tijeras y cortó el cabello de su hija mientras gritaba: “Te voy a devolver a Perú”.

Marta Riesco desvela las palabras que Isabel Pantoja pronunció en un momento de enfado

Entonces, según el relato de la joven, esta intentó refugiarse en el baño de su habitación. Cuando llegó su hermano Kiko a casa "abrió la puerta y me dio una bofetada”, explicaba Isa.

Una situación tras la que la hija de la cantante no supo qué hacer. De hecho estaba segura de que nadie la creería si contaba lo que estaba viviendo en su casa.

Isa, durante su última intervención en Telecinco, reconocía que ella "sí pensaba que podía ser así" refiriéndose a que su madre la llevara de nuevo a su país de origen. La hermana de Kiko Rivera estaba convencida de que su madre podría haber dado ese paso que ella tanto temía.

Sin embargo, y pese al estremecedor relato de Isa Pantoja, María Patiño se mostraba de nuevo crítica con la mujer de Asraf Beno. "Yo no pude verlo", confesó la periodista refiriéndose a la angustia que le producía ser testigo de la entrevista de la joven. La gallega, además, dejó entrever que considera que Isa no miente, pero no le parece adecuado que saque a la luz estas terribles experiencias a cambio de dinero.

El audio de Isabel Pantoja en el que reconoce que, de haberlo sabido, no hubiera adoptado

Marta Riesco, durante su intervención en Ni que fuéramos apuntaba que uno de los miedos que Isabel Pantoja tenía con su hija es que se convirtiera en un personaje mediático. Sin embargo, cuando Isa alcanzó la mayoría de edad comenzó a conceder entrevistas en diferentes medios de comunicación.

Isa volvía a sentarse hace unos días en el plató de ¡De Viernes! con un objetivo marcado. Romper de manera definitiva el vínculo que le unía a su madre.

La joven, que se encuentra embarazada de su segundo hijo, aceptó de nuevo la invitación de Mediaset y pronunció su testimonio más desgarrador. "Me adoptó y como quien abandona a un perro", reconoció la invitada. Un sentimiento que comenzó a notar en determinados momentos de su infancia y adolescencia y que ahora se ha encargado de recordar.