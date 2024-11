Joan Manuel Serrat anuncia lo que piensa realmente sobre Cataluña: 'Me siento...'

El reconocido cantautor Joan Manuel Serrat fue entrevistado el pasado sábado por Ricard Ustrell en el programa Col·lapse de TV3. Serrat ofreció varias reflexiones profundamente personales sobre su identidad catalana, su música y las críticas que ha recibido.

En una conversación cargada de emoción y honestidad, Serrat dejó clara su postura. A pesar de las diversas críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera, se siente profundamente catalán y su identidad está vinculada indiscutiblemente a su tierra.

Joan Manuel Serrat: "Me siento profundamente catalán"

"Soy catalán y me siento profundamente catalán. Nunca mi pensamiento, ni personal, ni social, ni político, ha estado apartado del concepto de Cataluña", expresó Serrat, dejando claro su vínculo con su región y su cultura.

A lo largo de los años, el cantante ha sido objeto de controversia debido a su decisión de cantar en español. Un hecho que le ha valido críticas tanto en Cataluña como en otras partes de España. Sin embargo, Serrat no ha permitido que estos ataques afecten su sentido de identidad.

A lo largo de la entrevista, el cantante explicó que, tanto desde Castilla como desde Cataluña, ha recibido reproches. "Se me ha criticado por cantar en castellano desde Cataluña y se me criticó desde Castilla por cantar en catalán. Yo he recibido por los dos lados", comentó.

"El problema lo tienen los intolerantes, no lo tengo yo", afirmó sin titubeos. Serrat, quien a lo largo de su carrera ha sido un puente entre diversas culturas y lenguas, también reflexionó sobre la complejidad de la identidad catalana y española.

"Mi país no es unitario en el pensamiento, ni es único con sus sueños, ni tan solo con su lectura de la historia", aseguró. Señalando que la pluralidad de opiniones y visiones es algo que forma parte de su identidad, tanto como la suya propia.

Joan Manuel Serrat confiesa lo que siente por su tierra

A lo largo de la entrevista, el autor de éxitos como Mediterráneo y Cantares destacó la importancia de la libertad de expresión. Además de la necesidad de encontrar puntos de encuentro entre diferentes posturas ideológicas.

A pesar de los desacuerdos que puedan surgir, Serrat subrayó que el respeto mutuo y la tolerancia son esenciales. Su intervención en Col·lapse no solo ofreció una visión más íntima de su vida, sino que también sirvió como una reflexión profunda sobre la diversidad.