Isa Pantoja desvela por primera vez el infierno que vivió junto a Isabel Pantoja

Isa Pantoja regresó ayer a ¡De Viernes!. Un mes después de que la hija de Isabel Pantoja concediera una entrevista al citado espacio de Telecinco, la joven repetía para dar detalles de lo que vivió en su infancia. Isa describía el infierno que padeció de niña y que hasta ahora había ocultado por no sentirse preparada.

La hermana de Kiko Rivera explicaba cómo transcurrió y cómo se sintió tras el famoso episodio de la manguera. También dio detalles de lo que en realidad sucedió cuando su madre le cortó el pelo con tijeras para que sintiera vergüenza y poder así retenerla en Cantora.

Isa, quien prefirió mantener silencio en su anterior visita al plató de ¡De Viernes!, reunió estas semanas las fuerzas suficientes para mostrarse esta vez de lo más sincera. Un testimonio duro y desgarrador que dará que hablar en los próximos días.

Isa Pantoja volvió a un plató para desvelar lo que hasta ahora había callado

"Cierro los ojos y me imagino en ese sitio y siento todo como si me estuviera pasando ahora", relataba sobre el episodio de la manguera. Pantoja reconocía que aquello no se le ha borrado de la mente como tampoco el momento en el que su madre le cortó el pelo. Consciente del importante paso que ha dado, Isa se mantenía firme en su postura: "Verdad solo hay una", sostenía la hija de la tonadillera.

Desde que la hija de la artista concediera su entrevista más sincera, nombres como Raquel o Alma Bollo han puesto en tela de juicio el testimonio de Isa. La joven cuenta con el apoyo de su marido Asraf Beno y de Dulce Lapiedra, quienes recientemente acudían al mismo programa de Mediaset para corroborar el terrible testimonio narrado por Isa.

Precisamente Isa aprovechó su presencia en ¡De Viernes! para desmentir las palabras de Raquel Bollo. Cabe recordar que la que fuera pareja de Chiquetete trató de desacreditar a la joven la pasada semana al decir que no contaba la verdad. “Raquel mintió en el 99,9%, no le importa hacer daño a la gente”, sentenciaba la entrevistada.

La hija de Isabel Pantoja se atrevió a desmentir el testimonio de quienes la cuestionaban

Isa, además, desveló detalles hasta ahora desconocidos de su relación con Agustín Pantoja, hermano de su madre, y de su abuela, doña Ana, fallecida hace ya tres años.

Harta de que otros traten de tergiversar lo que ella vivió en primera persona Isa decidía abrirse en canal y contarlo todo. “Para mí es un paso muy importante el poder contarlo. Verdad solo hay una”, insistía.

Palabras con las que volvía a poner de manifiesto que, pese a lo que otros opinen sobre ciertos episodios, su verdad es la única que refleja lo que sucedió en realidad.