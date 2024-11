Alma Bollo, hija de Raquel Bollo y Chiquetete, enciende las alarmas: 'Estoy muy...'

Alma Bollo, hija de Raquel Bollo y del fallecido cantante Chiquetete, ha encendido las alarmas al confesar que está emocionalmente sobrepasada. La joven asegura que la polémica que rodea a su familia y las críticas constantes hacia ella le están pasando factura.

Con un mensaje claro, Alma ha pedido ser dejada al margen de los conflictos mediáticos, especialmente los relacionados con Isa Pantoja. "Estoy muy agotada", ha declaro en su última intervención, preocupando así a más de uno.

Ella ha sido objeto de ataques por no posicionarse públicamente a favor de Isa tras el desgarrador relato sobre los desprecios que vivió en Cantora. Entre estas experiencias, Isa detalló episodios como el manguerazo que le dio Kiko Rivera o cómo Isabel Pantoja le cortó el pelo a trasquilones para evitar que saliera de casa.

A esto se sumaron las palabras de su madre, Raquel Bollo, quien arremetió contra Isa en televisión, generando aún más presión sobre ella. Raquel está recibiendo muchos ataques y hay gente que está preocupada por esta situación. De hecho, las declaraciones de Alma Bollo han encendido las alarmas.

Alma Bollo ha manifestado su cansancio. "Estoy agotada. No voy a entrar en nada, no voy a participar en nada", afirma tajante, dejando claro que no quiere formar parte de los debates mediáticos. Reconoció que las críticas y el escrutinio constante están afectando su salud mental.

La joven explica que, aunque ha participado ocasionalmente en televisión, no quiere ser parte de este tipo de polémicas. "Yo lo único que quiero es que, por favor, se me deje a un lado", pide desesperadamente. Según cuenta, esta situación la está llevando al límite emocional y psicológico.

Alma Bollo ha activado todas las alarmas

Alma ha dejado claro que no tiene intención de tomar partido ni a favor ni en contra de Isa Pantoja. "No me posiciono ni para bien ni para mal", asegura, explicando que cualquier opinión suya será interpretada como un posicionamiento, lo cual prefiere evitar.

“Si hoy dijera que Isa Pantoja tiene razón en todo, se diría que lo hago por conveniencia”, explicó. Añadió que su vínculo familiar la convierte en un blanco fácil de críticas, lo que la hace sentirse constantemente cuestionada.

A pesar de su postura neutral, Alma Bollo ha expresado su empatía tanto hacia su prima como hacia Isabel Pantoja. "¿Qué puedo opinar yo sobre un conflicto entre una madre y una hija?", se preguntó, dejando entrever la complejidad de la situación. Según ella, las únicas personas que deben hablar sobre estos sentimientos son Isa y su madre.

Raquel Bollo está preocupada por su hija, pues es consciente de los ataques que está recibiendo. Lo peor es que esta noche Isa vuelve a ¡De Viernes!, así que toda la verdad verá la luz.

Alma admite que entiende el sufrimiento de Isa, pero también empatiza con Isabel Pantoja, quien, según algunos, podría estar enfrentando su propio dolor. "Yo comprendo todo, pero ¿de verdad es necesario que lo diga públicamente mirando a una cámara?", comenta al respecto.

En un momento especialmente emotivo, ha enviado un mensaje a Isa Pantoja. "Isa, si estás viendo esto, no digo que vuelvas a hablar conmigo ni que me defiendas, pero, por favor, cuenta la verdad". La hija de Raquel Bollo insiste en que su relación con Chabelita, cuando ambas eran niñas, fue como cualquier amistad infantil.

Alma Bollo se posiciona en contra de Isa Pantoja

Según Alma Bollo, las experiencias que Isa relata ahora como traumáticas no se vivieron de la misma manera en su momento. "Cuando Isa cuenta todo esto, tenía 16 años y yo 11. En ese momento, no lo vivió con la gravedad que ahora le da", señaló. Aun así, dejó claro que respeta los sentimientos de esta y que no se atrevería a cuestionar su verdad.

Alma Bollo insistió en que no guarda resentimientos hacia Isa Pantoja y que no tiene "inquina" contra ella. "Por ser hija de o sobrina de no significa que tenga que tener el mismo sentimiento", afirmó, refiriéndose a los conflictos familiares que rodean a los Pantoja y a los Bollo.

Durante una llamada al programa Vamos a ver, reiteró su deseo de mantenerse al margen. “En mi casa puedo decirle a mi madre lo que pienso, pero lo hago privadamente”, comentó. Además, reconoció que no tiene palabras para describir lo que siente al escuchar el relato de Isa sobre el episodio en el que Kiko Rivera la habría regado para “purificarla”.

Alma Bollo ha dejado claro que su prioridad es su bienestar emocional. Aunque entiende la gravedad de los relatos de Isa Pantoja, se niega a involucrarse en un conflicto que considera ajeno.