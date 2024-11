Alma Bollo rompe su silencio y destapa el secreto de Isa Pantoja: 'Ella es…'

La hija de Raquel Bollo, Alma Bollo, ha irrumpido en directo en el programa Vamos a ver. En una llamada telefónica, la joven ha decidido poner fin al silencio que ha mantenido sobre la polémica familiar que envuelve a Isa Pantoja y los oscuros episodios vividos en Cantora. Alma Bollo ha roto su silencio y ha destapado el secreto de Isa Pantoja: ha confesado que no la felicitó cuando se quedó embarazada y asegura que "ella es adulta".

"Parece que simplemente por llamarme Alma Bollo la realidad se anula y me tiráis a los leones", ha disparado al inicio de su intervención. Con esta contundencia, deja claro que no está dispuesta a ser parte de una batalla mediática que no considera suya. Alma recalca que siempre ha procurado mantenerse al margen de los conflictos que salpican a su madre, Raquel Bollo, y a su prima, Isa Pantoja.

"Puedo tener mi propia opinión. Yo pienso por mí misma, sea mi madre, mi hermano, mi tía o mi prima, quien sea", ha insistido.

Alma Bollo rompe su silencio

La joven ha asegurado que no comprende por qué algunos intentan involucrarla en debates que no le competen. "Nunca me he sentado a hablar de nadie", ha añadido, defendiendo su postura neutral.

Alma también ha abordado su relación con Isa, revelando que esta se rompió tras su paso por el reality Supervivientes. "Mi relación con Isa se rompe a raíz de Supervivientes. Ella es adulta, yo entiendo que ella defienda a su novio, pero también deben entender que yo defienda a mi madre", ha explicado.

Alma Bollo destapa el secreto de Isa Pantoja

La joven ha admitido que no hay comunicación entre ambas desde hace tiempo. "No he felicitado a Isa porque no me hablo con ella y no procede", ha confesado. Además, destapa el secreto de Isa: "¿Isa me ha felicitado a mí por el mío? No", dice, refiriéndose a la falta de apoyo de su prima cuando ella se quedó embarazada.

Uno de los episodios más comentados es el llamado "episodio de la manguera", un incidente que Isa Pantoja parece estar dispuesta a relatar en el programa ¡De Viernes!. Alma, sin embargo, prefiere guardar silencio sobre el tema. "Yo no tengo palabras para verbalizar aquel episodio, ¿por qué tengo que hacerlo?", se ha preguntado en su intervención.

A pesar de todo, Alma envía un mensaje positivo hacia su prima. "A mi prima le he deseado lo mejor, me alegro de lo que está viviendo, que le vaya todo bien en la vida", ha dicho en declaraciones a Europa Press. No obstante, deja claro que su vínculo con Isa está completamente roto y que no tiene intención de retomar esa relación por ahora.

Alma Bollo, con sus palabras, ha marcado una clara distancia con los conflictos familiares y mediáticos. Aunque defiende a su madre por encima de todo, deja entrever que su postura no implica atacar a Isa Pantoja. En un ambiente tenso y lleno de especulaciones, la joven reafirma su deseo de mantenerse al margen y proteger su propia tranquilidad.