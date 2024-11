La respuesta de Quim Masferrer sobre 'El Foraster' que levantará ampollas: 'No me...'

Este lunes, Quim Masferrer regresa a la pantalla de TV3 con el esperado estreno de una nueva temporada de El Foraster. El programa se ha convertido en un referente televisivo por su originalidad, humor y conexión con las pequeñas comunidades de Cataluña.

Con su estilo único, el presentador visitará nuevos pueblos para descubrir sus historias, personajes y anécdotas. Ofreciendo a los espectadores de la televisión pública de Cataluña momentos de emoción y risas.

La respuesta de Quim Masferrer que levantará ampollas en TV3

Para celebrar este regreso, Masferrer ha querido compartir, desde la cuenta oficial de Instagram de 3Cat, 10 curiosidades sobre él. Aunque el presentador desvela varios detalles de su vida personal y profesional, dos confesiones han captado especialmente la atención.

Quim Masferrer admite que no le gustan las camisas de cuadros, a pesar de ser una prenda icónica que lo acompaña en El Foraster. "No me gustan las camisas de cuadros. Si me veis que voy con camisa de cuadros es porque estoy haciendo El Foraster", bromea.

Además, Masferrer confiesa que disfruta mucho de hacer la siesta, algo que le resulta imposible durante las grabaciones del programa. "Me gusta mucho hacer la siesta y cuando hago El Foraster no la puedo hacer porque los del equipo no me dejan", comenta entre risas.

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas entre los seguidores del canal autonómico catalán. Dejando entrever el ritmo frenético y la dedicación que exige este formato. Y es que estas palabras podrían levantar ampollas entre los miembros del equipo del programa.

La audiencia de TV3 ansiosa por la llegada de Quim Masferrer

Estas declaraciones han generado simpatía entre los seguidores de El Foraster, quienes están ansiosos por ver las nuevas entregas. En esta temporada, se espera que Masferrer siga explorando la esencia de los pequeños pueblos catalanes, capturando momentos auténticos.

Con su regreso, el formato promete seguir ofreciendo una mirada diferente a la vida rural, combinando humor, emoción y humanidad en cada episodio. Mientras tanto, las confesiones de Quim Masferrer sirven como un recordatorio del esfuerzo detrás de las cámaras.

Además de la autenticidad que lo ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión catalana. No cabe duda de que el estreno de El Foraster es una cita imperdible que promete arrancar sonrisas y conquistar corazones.