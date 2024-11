Anuar Beno, hermano de Asraf Beno, confiesa lo que nadie imaginaba sobre Isa Pantoja

Anuar Beno, hermano del modelo Asraf Beno, ha confesado algo inesperado sobre Isa Pantoja. Durante años se rumoreó que la relación entre ella y la familia de Asraf no era buena, pero Anuar ha desmentido categóricamente estas informaciones. Según sus palabras, Isa no solo es aceptada, sino que es considerada una más dentro del clan Beno.

El pasado jueves, Anuar asistió a la premiere de la película Heretic, donde aprovechó para hablar del embarazo de Isa Pantoja, su cuñada. La noticia del bebé, que será el segundo hijo de Isa, ha sido recibida con gran alegría por toda la familia. Para Anuar, este acontecimiento marca un momento especial en sus vidas, especialmente por el vínculo tan estrecho que tiene con su hermano y con ella.

Anuar se mostró emocionado al hablar sobre la llegada del nuevo miembro de la familia. "A mí me encantan los niños, llevaba mucho tiempo esperando a que se diera", confiesa ante los medios. También bromeó sobre su papel como tío, asegurando que "sé que voy a ser el tito favorito porque le voy a consentir".

El hermano de Asraf ha expresado su preferencia por el sexo del bebé, mostrando su deseo de que sea una niña. "Prefiero que sea chica porque nosotros somos tres varones", explicó con una sonrisa. Estas declaraciones reflejan la ilusión que siente por esta nueva etapa en la vida de su familia.

Cuando le preguntaron cómo se enteró de la noticia, Anuar relató el momento con gran detalle. "Me lo dijo mi hermano a través de una videollamada con Isa, con una tranquilidad y una parsimonia... Me quedé en shock porque me hace mucha ilusión", reveló. Este instante dejó claro el ambiente de unión y cercanía que existe en el núcleo familiar.

Anuar también ha compartido una anécdota curiosa sobre cómo la madre de Asraf, su propia madre, fue la primera en sospechar del embarazo de Isa. "Todo ocurrió porque se le antojó un dulce que ella no suele tomar, y mi madre le dijo: «¿Tú estás embarazada?»". Según explicó, en ese momento ni Isa misma sabía que estaba esperando un bebé.

Anuar Beno cuenta la verdad sobre Isa Pantoja

Este gesto refuerza la idea de que Isa tiene una buena relación con su suegra, algo que en su momento se puso en duda. Anuar destacó que su madre y su padre quieren a Isa "igual que si fuera una hija", aunque prefieren mantenerse alejados del foco mediático.

En los últimos días, Isa Pantoja ha dado un testimonio muy personal sobre su infancia, marcado por momentos difíciles. Sin embargo, Anuar optó por no profundizar en este tema. "En su presente está teniendo todo lo que no ha podido tener: un marido que le ama, un segundo hijo junto a Albertito y su familia, que somos nosotros, que la amamos también", aseguró, poniendo énfasis en el apoyo y cariño que le brindan.

La discreción con la que Anuar abordó este asunto refleja su respeto por la historia de Isa y su decisión de centrarse en lo positivo. Según él, lo más importante es el amor que ahora la rodea y la estabilidad que ha encontrado con su hermano Asraf.

Durante mucho tiempo se especuló que Isa no encajaba bien en la familia de Asraf, pero Anuar desmiente estos rumores. "Es una más dentro del clan", afirmó, dejando claro que la joven ha encontrado un lugar en el corazón de todos. Estas palabras rompen con la imagen de tensiones familiares que algunos medios habían dibujado en el pasado.

Anuar enfatizó que la relación de Isa con los Beno se caracteriza por el cariño mutuo y el respeto. Aunque sus padres prefieren mantenerse fuera de los focos, su aprecio por Isa es incuestionable. Este respaldo familiar es un pilar fundamental para la cantante en este momento tan especial.

Con la llegada de su segundo hijo, Isa Pantoja y Asraf Beno afrontan una etapa de felicidad y unión familiar. La ilusión de Anuar por convertirse en tío favorito refleja el entusiasmo que todos sienten por esta nueva vida que está por venir.

La confesión de Anuar no solo aclara los rumores sobre las relaciones familiares, sino que también muestra un lado cercano y cariñoso de los Beno. La mujer de Asraf parece haber encontrado un lugar en esta familia que, lejos de rechazarla, la acoge con los brazos abiertos.

Este embarazo no solo es una celebración para Isa y Asraf, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y dejar atrás cualquier sombra. Con el apoyo de todos, el futuro para Isa y su creciente familia promete ser brillante.