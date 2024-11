Última hora: desvelan por qué Laura Llopis se ha enfrentado a Tamara Falcó

No está siendo una semana nada fácil para Laura Llopis, mujer de Pablo Motos. El Hormiguero ha estado envuelto en numerosas polémicas que van desde el desafortunado comentario de Almeida a lo sucedido ayer con La Revuelta.

Estas situaciones han puesto en el punto de mira a Llopis y han recordado otro polémico momento protagonizado por la guionista. Se trata del enfrentamiento entre Laura y la hija de Isabel Preysler y el motivo de la discusión: la religión.

Laura Llopis y su duro enfrentamiento con Tamara

Laura Llopis es la persona que se encuentra detrás de cada guion empleado en El Hormiguero. Como parte activa del formato, cada suceso que en él sucede acaba afectándole directamente. Últimamente, la llegada de La Revuelta a TVE con su apoteósico éxito ha revuelto la calma de la que gozaba el programa de Antena 3.

La tensión ha llegado hasta tal punto que ayer, David Broncano desveló la mala praxis del programa de Llopis, que hizo reaccionar a la audiencia. La tiranía que señalan que ejerce Pablo también se hace extensible a Laura y prueba de ello es el enfrentamiento entre Llopis y Tamara Falcó.

Recientemente, se ha desvelado el motivo que llevó a Laura a enfrentarse a Tamara: la religión. Todo sucedió durante la intervención de la hija de Isabel Preysler. En pleno directo y haciendo gala de su sinceridad, Tamara calificó a Llopis de “un poco borde”.

La curiosidad de Pablo le llevó a preguntar a la colaboradora el motivo de su opinión sobre su mujer y esta no dudó en explicarlo. “No soy supersticiosa, por mucho que insiste Laura en que la religión es una superstición. Pues no, es todo lo contrario”, contó.

Con estas palabras, la mujer de Íñigo Onieva contó cómo su fe en la religión desencadenó una discusión con la mujer de su jefe. “Le he dicho «no, Laura, no para todo el mundo», y ella me ha dicho «sí, para todo el mundo»”, explicó. Llegadas a este punto, Llopis puso fin a la discusión dando un portazo en la cara a Tamara que la dejó sin poder articular palabra.

Laura Llopis queda al descubierto

Con cada palabra que Tamara pronunciaba sobre su enfrentamiento con Laura, Pablo iba palideciendo. Aunque lo cierto es que la actitud altiva que mostró su esposa y su poca predisposición a debatir no le pillaron de nuevas al presentador.

De hecho, que pusiera fin a la discusión con un portazo es una práctica que Llopis suele emplear muy a menudo. “Una manera que tiene ella de decir que tiene la razón es esa: cierra la puerta y se va, se queda con la última palabra”. “Es un truco bastante rastrero, tengo que decirlo”, añadió Motos, dando así su opinión sobre el enfrentamiento y dándole la razón a Tamara.

Esta discusión pone de manifiesto el fuerte carácter de Llopis y el método que emplea cuando quiere tener la razón. La mujer de Pablo es la jefa en la sombra de El Hormiguero y la verdadera cabeza pensante del show. Nada ni nadie se le resiste, aunque eso pase por boicotear directamente a la competencia, como ayer sucedió con La Revuelta.

Broncano arrancaba su programa denunciando cómo desde el programa de Antena 3 evitaron que su invitado acudiera a La Revuelta. Se trataba del piloto de motos Jorge Martín que, “por presiones” de El Hormiguero, no pudo acudir.

Martín tiene prevista una visita al espacio de Atresmedia la semana que viene y Llopis se negó a que acudiera antes a La Revuelta. Así las cosas, intercedió para que Broncano se quedara sin invitado y así fue. “Tienen formas de presionar en estas cosas, y nos ha dicho Jorge que no podía hacer el programa porque, si no, pasarían algunas cosas”, explicó.