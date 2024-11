Kiko Jiménez se busca un problema por defender a Sofía Suescun: 'Lo voy a explicar'

Kiko Jiménez no esperaba que defender a su pareja fuera a volverse en su contra. El andaluz acudía el pasado domingo al plató de Fiesta donde Emma García quería saber detalles sobre la reforma realizada en la casa en la que vive con su pareja. "Lo voy a explicar para que no se pueda malinterpretar", comenzaba diciendo el novio de Sofía Suescun tras comprobar el enfado de la conductora del magazine de Telecinco.

En su perfil de redes, la hija de Maite Galdeano compartía con sus seguidores el resultado de los últimos cambios realizados en la habitación que ocupaba su madre. "Abro lista para invitados. ¿Dormirías aquí?", preguntaba la pareja de Kiko Jiménez.

Una cuestión que no tardó en generar gran revuelo en redes sociales, razón por la que Emma García quiso preguntar al colaborador de su programa. El jiennense, muy serio, comenzaba reconociendo que ese día no estaba precisamente participativo en su papel de tertuliano.

Kiko Jiménez se enfrenta a Emma García por justificar a su pareja

"Vamos a ver Kiko, ¿qué te pasa? Te estoy preguntando desde el cariño", reaccionaba la presentadora de Fiesta. "Me toca las narices que te pregunte desde el cariño y tú estés a la defensiva", insistía la comunicadora vasca queriendo averiguar qué es lo que le molestaba a Jiménez.

Fue en ese momento cuando el novio de Sofía Suescun cambió de actitud para dar detalles de lo sucedido. "Sofía ha tenido una campaña publicitaria y se hizo una publicidad para redecorar la habitación de Maite, que ahora es la de Marco", aclaraba Kiko.

Emma, muy seria, entonces quiso saber más sobre su actitud: ''¿Por qué no lo dices desde el principio?", le preguntaba. Lo cierto es Kiko, con su conducta, provocó que García saltara, algo que la presentadora le recriminó. "No has sido sincero hasta que has empezado a estar a la defensiva", dejó caer.

Y matizó: "Me gusta que las cosas se digan de una manera clara porque siempre pregunto y quiero saber vuestra opinión''.

Kiko, más calmado, insistió en que la reforma de la habitación de Maite no se ha realizado para poner en evidencia su distanciamiento con ella, sino que ya estaba planificado.

Emma García no ocultó su disgusto con Kiko Jiménez en Fiesta

“Ni mucho menos se ha hecho intentando acabar la relación. La determinación la tomó hace dos meses Sofía. Nosotros continuamos con nuestra vida”, justificó el tertuliano.

El que fuera concursante de Supervivientes volvía a repetir que no ocultaba nada pese a lo que otro podían pensar. Emma García, intentando cambiar de tema, lanzaba una pregunta: "¿Os ha quedado mona la casa?". Una cuestión a la que Jiménez respondía asintiendo.

Fue entonces cuando la periodista decidía poner punto y final a la discusión con el novio de Sofía Suescun. "Has tenido temple, eso significa que has madurado mucho", zanjó dando por finalizado el debate.