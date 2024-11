Paz Padilla, madre de Anna Ferrer, destapa su nuevo problema médico: 'No estoy bien'

Paz Padilla ha estado varios días en Paiporta ayudando a las víctimas de la DANA en persona. La presentadora ha regresado a su casa y ha confesado el motivo que le ha hecho volver de forma tan repentina. Paz Padilla, madre de Anna Ferrer, destapa su nuevo problema médico: tiene un fuerte dolor de estómago y confiesa que: "no estoy bien".

Paz, que había cancelado todos sus compromisos profesionales reaparece en su cuenta de Instagram para explicar lo sucedido. En un video sincero y emotivo, relata el motivo de salud que la ha llevado a volver a Madrid antes de lo que hubiera querido.

“He estado en Valencia todo el tiempo que he podido”, afirma Paz Padilla con el rostro serio y la voz entrecortada. "He regresado a casa porque no estoy bien del estómago", anuncia, visiblemente afectada.

Explica que desde hace unos días sufre "trastornos gastrointestinales", una afección que sospecha está relacionada con las aguas y la insalubridad en las áreas afectadas por la DANA. "Ya me advirtieron que puede pasar en zonas catastróficas", comenta Paz, dejando entrever su preocupación.

Lo primero que hace al llegar a Madrid es acudir a su médico para realizarse las pruebas pertinentes. Paz quiere identificar el tipo de bacteria que la afecta y tomar las precauciones necesarias para recuperar su salud. No obstante, su preocupación no solo es personal, sino también por la salud de quienes siguen en Valencia ayudando o sobreviviendo entre el caos.

En un mensaje que transmite preocupación, Paz Padilla lanza un llamado urgente: "Quiero advertiros a todos los que estáis allí: poneos guantes y mascarillas. Lavaros constantemente las manos". Es un consejo claro y directo, pues insiste en la necesidad de evitar el contacto con el agua o la comida contaminada.

“Es importantísimo", añade con énfasis, "id al médico al primer síntoma: vómitos, diarreas… No sabemos qué tipo de bacterias son las que hay. Y sobre todo, tened mucho cuidado con los niños, las personas mayores y las personas inmunodeprimidas”. Paz muestra así su empatía por los más vulnerables en un contexto de gran riesgo sanitario.

Paz Padilla promete volver para ayudar a las víctimas de la DANA

Antes de finalizar su intervención en redes sociales, Paz promete volver. Aunque su cuerpo y mente necesitan descanso, su compromiso con los afectados es firme. "Quiero estar en casa para reponerme y ponerme fuerte mentalmente y físicamente", admite, reconociendo el impacto psicológico de su experiencia en Valencia.

Con un mensaje esperanzador, declara: "Volveré a Valencia porque allí queda trabajo para largo. Por desgracia, la ayuda que se ha tenido ha sido solo de voluntarios".

Aprovecha el momento para agradecer el esfuerzo de los miles de personas que han trabajado sin descanso: “Hemos estado con el corazón en la mano. Sigamos así, no abandonemos por favor. No los dejemos solos”, zanja, emocionada.

La esperanza es que Paz pueda volver pronto a ayudar a los afectados por la DANA, una vez se recupere de su problema de salud. Con su energía y dedicación, Paz promete ser una aliada incondicional en la ardua tarea de reconstrucción de las localidades valencianas devastadas por el desastre.