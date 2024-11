Un bebé llega a casa de Amador Mohedano y Rosa Benito y revoluciona a muchos

La familia de Amador Mohedano y Rosa Benito está de enhorabuena, la llegada de un bebé ha encendido la alegría de la familia. No obstante, este nuevo integrante de la familia no es quien muchos esperaban. Un nuevo bebé llega a la casa de Amador Mohedano y Rosa Benito y revoluciona a muchos porque se especulaba que era de Amador Jr, aunque en realidad no lo es.

Durante días, los rumores han corrido como pólvora. Muchos asumían que el bebé sería hijo de Amador Mohedano Jr., el hijo menor de Amador y Rosa.

La especulación comenzó a ganar fuerza en las redes sociales, con fanáticos y periodistas intrigados por la posibilidad de un nuevo nieto para Rosa Benito y Amador Mohedano. Sin embargo, la realidad es otra.

Un bebé llega a la familia de Amador Mohedano y Rosa Benito y revoluciona a muchos

En el programa Ni que fuéramos, Víctor Sandoval ha puesto fin a los rumores, desvelando la verdad detrás de esta confusión. Y es que el colaborador tiene información de primera mano sobre de quien es este bebé.

“Están dando la noticia de que la familia de Rosa Benito ha crecido y que su hijo Amador ha sido padre. No, no ha sido su hijo Amador. Ha sido la hermana de Rosa, Geles, quien ha sido abuela”, confiesa Sandoval en exclusiva.

La sorpresa no termina ahí. Según Sandoval, el bebé es en realidad nieto de Geles, la hermana de Rosa.

Esto convierte a Rosa Benito en tía abuela, un título inesperado que ha causado una mezcla de emociones en su familia. La confusión inicial surgió al no precisar detalles sobre los padres del bebé, lo que hizo que muchos asumieran que el hijo de Rosa y Amador había dado este paso.

El bebé, bautizado como Aura Charlinze, es ahora el centro de atención. Aunque no es un nieto de Rosa y Amador, sí se convierte en una parte muy especial de la familia. Las felicitaciones y los mensajes de apoyo no han dejado de llegar, tanto para Geles como para Rosa, quien asume su nuevo rol como tía abuela con emoción.

Amador Mohedano Jr. se centra en su carrera musical alejado de los focos

Por su parte, Amador Mohedano Jr., el hijo menor de Rosa y Amador, sigue su vida alejada de la atención pública. A sus 27 años, el joven parece estar concentrado en sus proyectos personales y en su carrera musical, prefiriendo mantener un perfil bajo. Aunque su nombre ha sonado entre las especulaciones, fuentes cercanas confirman que el joven no tiene prisa por convertirse en padre.

La noticia de la llegada de Aura Charlinze ha revolucionado no solo a Rosa, sino también a todos aquellos que siguen de cerca la vida de la familia.