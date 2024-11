Lydia Lozano suelta el bombazo sobre Rosa Benito: 'Esas cosas duelen mucho'

Lydia Lozano lleva varias semanas con la promoción de su primer libro, La venganza de la llorona. Una obra en la que repasa toda su trayectoria profesional y en la que deja a la vista anécdotas y situaciones hasta ahora desconocidas. Por ejemplo, el porqué de su distanciamiento con Rosa Benito y cómo se siente tras lo sucedido: "Esas cosas duelen mucho", ha reconocido.

"He sido muy amiga de Rosa Benito", reconocía Lozano en una reciente entrevista. Sin embargo, hubo algo que provocó que su relación saltara por los aires.

La periodista contó que, su entonces amiga, desveló en varias ocasiones que Rocío Jurado no se encontraba bien durante la grabación del especial Rocío siempre que RTVE emitió en 2005. Unas declaraciones que no sentaron en absoluto bien a Rosa Benito.

Lydia Lozano desvela la razón por la que su amistad con Rosa Benito se rompió

"Rosa ha contado mil veces que cuando entraba en el camerino se le veía mal, que vomitaba, que Chiquetete la llevaba cogida…". Un comentario que provocó de inmediato el enfado de la cuñada de la artista.

Rosa Benito entonces cargó contra su 'amiga' en su muro de Instagram: "Espero que desmientas la gran mentira que has dicho en Mañaneros. Jamás he dicho lo que tú has contado", escribió la madre de Chayo Mohedano.

Y añadió: "Es más, lo he desmentido cuando Bertín (Osborne) lo contó en un programa". A continuación, Rosa Benito acusó a Lydia Lozano de "mentirosa" y la advirtió de que, de no tener pruebas, "se verían las caras".

Ahora, casi un año después de este tenso momento, Lozano ha compartido la razón de su decepción con la que consideraba su amiga. "Esto no se lo he contado a nadie, pero es que ahora soy yo la que no quiere saber nada de ella", ha explicado.

Lydia Lozano ha reconocido que ahora es ella quien no quiere saber nada de Rosa Benito

Dolida porque se refiriera a ella en los citados términos, Lydia recordó otra situación en la que dio la cara por Rosa Benito. "En su momento, por defenderla, me cayó una demanda de Fidel Albiac", desvelaba recordando la cantidad de años que coincidieron en el plató de Sálvame.

En estos momentos es Lydia quien toma la palabra para compartir su firme decisión. "Ahora soy yo la que no quiere saber nada más de ella. Si me la encuentro en cualquier sitio, miro para otro lado y no la saludo", ha afirmado rotunda.

Indignada por la reacción que Benito tuvo con ella, Lydia no parece dispuesta a recuperar la amistad que les unió en el pasado. "Me parece fatal lo que hizo conmigo", insistía, recordando que fue mucho lo que hizo por ella.