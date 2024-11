Marta Riesco, exnovia de Antonio David Flores, rompe su silencio: 'Me siento...'

Marta Riesco ha roto su silencio sobre unos de los peores momentos que ha vivido en su carrera profesional: su última bronca con Víctor Sandoval. “Me siento querida”, ha dicho la ex de Antonio David tras ser consciente del apoyo que ha recibido de sus seguidores.

Lo sucedido en Ni que fuéramos hace unos días, situó a Marta en un dilema: si continuar o no en el programa. Riesco se quedó muy afectada por lo sucedido, pero está dispuesta a pasar página y “no revivir situaciones del pasado”.

Marta Riesco rompe su silencio y se sincera como nunca

Marta Riesco regresaba a las redes sociales con un mensaje acerca de uno de los peores momentos que ha vivido en Ni que fuéramos. Aunque parecía que los colaboradores estaban más unidos por haber resurgido de sus cenizas, la ex de Antonio David ha roto su silencio.

Y lo ha hecho tras ser protagonista de una de las peores broncas que han sucedido en el plató con Víctor Sandoval. “Me siento querida”, ha dicho Marta como respuesta a todas las muestras de apoyo que ha recibido en estos días.

Todo sucedió tras su fuerte encontronazo con Víctor quien acusó a Marta de algo muy feo. “Por culpa de mujeres como tú los hombres tienen problemas”, le soltó en pleno directo. Esto desencadenó un cruce de acusaciones que se saldó con una Marta desolada y con Sandoval fuera de plató.

Ya en la tranquilidad de su hogar, Riesco se sinceró con sus seguidores a los que agradeció “todos los mensajes que estoy recibiendo”. La colaboradora no solo admitió sentirse querida, sino que también “me siento apoyada”. Lo que le ha dado las fuerzas suficientes para tomar una determinación.

La ex de Antonio David no está dispuesta a que lo sucedido le pase factura a nivel mental y caer en errores del pasado. Ahora, antepone su salud a lo que sucede en su entorno y por ello admitía que “voy a seguir adelante”. “No quiero que me vuelvan demonios del pasado, ni quiero revivir situaciones del pasado”, recalcaba.

Marta Riesco deja en el aire su futuro

Uno de los mayores sueños de Marta era regresar a su trabajo como reportera. Para sorpresa de todos, acabó cumpliéndolo en el plató de Ni que fuéramos junto al resto de colaboradores del universo Sálvame.

Sus inicios no fueron fáciles, pero Riesco ha sabido adaptarse a las circunstancias y aceptar las reglas del juego. No obstante, a lo que no está dispuesta es a revivir su pesadilla y sentirse ninguneada en su trabajo.

Tras ser despedida de Mediaset, la reportera ha aprendido a coger las riendas de su vida y saber identificar lo que verdaderamente importa. De ahí que, tras su pelea con Sandoval, se esté planteando su futuro. “Ya veremos cómo se van gestionando las cosas respecto a cómo me siento y respecto a mi trabajo”, ha comentado.

Marta asegura que lo único que quiere es trabajar, pero no a cualquier precio. “Quiero trabajar en un ambiente donde se me respete y se me trate de igual a igual, al final es lo único que pido”, sentenció.

Por el momento, la ex de Antonio David ha regresado a su puesto en Ni que fuéramos con la fuerza que le dan sus seguidores. A diferencia de lo que ocurrió en el pasado, Marta ha logrado ganarse el cariño de sus fans, quienes la apoyaron tras lo sucedido.

A todos ellos Marta les ha dado las gracias y está dispuesta a continuar adelante, aunque no le resulta fácil. “Han sido unas horas bastante complicadas a nivel mental, creo que voy a intentar que esto me haga el menor daño posible”, ha trasmitido.