Isa Pantoja destapa lo que nadie sabe sobre Raquel Bollo: 'Eso es lo que es ella'

Tras la entrevista de Raquel Bollo en ¡De Viernes!, Isa Pantoja ha regresado a sus redes sociales para destapar lo que nadie sabe sobre la diseñadora de moda. “Es una sinvergüenza, eso es lo que es ella”, ha asegurado a través de su perfil de TikTok.

Este 15 de noviembre, dos días después de que la influencer anunciara su embarazo a través de Lecturas, Raquel se sentó en el programa.

Durante su intervención, Raquel Bollo desveló algunos detalles sobre la difícil adolescencia que, según ella, experimentó Isa Pantoja. Unas declaraciones que provocaron la inmediata reacción de la mujer de Asraf Beno.

Horas después de finalizar el programa, la joven acudió a las redes sociales para responder públicamente a las críticas que acababa de recibir. A través de una nueva publicación en TikTok, la hija de Isabel Pantoja no tuvo reparos en tachar a la diseñadora de ser una “sinvergüenza”.

Como era de esperar, la publicación de Isa Pantoja no ha pasado desapercibida para los usuarios de dicha red social. Tanto es así que ya ha recibido más de 48.000 likes y miles de comentarios: “Isa, aléjate de todos ellos y vive tu vida feliz. Eres una señora de los pies a la cabeza… Así que, no les sigas el juego”.

Isa Pantoja desvela en redes un dato sobre Raquel Bollo

Tras escuchar en directo las declaraciones que Raquel Bollo compartió en el plató de ¡De Viernes!, Isa Pantoja no tardó en responder públicamente a las críticas que acababa de recibir.

Con tan solo unas horas de diferencia, y haciendo uso de su buen sentido del humor, la influencer compartió un divertido vídeo en su perfil personal de TikTok. En él, se puede ver a la mujer de Asraf utilizando uno de los famosos audios protagonizados por la mismísima Belén Esteban.

“¿De qué va esta señora? ¿Que yo soy una macarra? ¿Y ella qué es? Es una sinvergüenza, eso es lo que es ella”. De esta forma, Isa Pantoja ha roto su silencio para pronunciarse sobre todos los ataques que había recibido por parte de Raquel Bollo.

Durante su última intervención en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona, la diseñadora de moda no tuvo reparos en contar su versión sobre la complicada adolescencia de la influencer. Tanto es así, que llegó a desvelar algunos datos relacionados con la vida sentimental de la joven:

“Yo me entero de una situación que está viviendo Isa, que ha conocido a un chico a través de las redes sociales. Me cuenta que ya ha tenido relaciones sexuales con ese chico, pero es más, yo me entero de que se tiene que tomar una pastilla del día después... Y que las relaciones sexuales las había tenido en un parque”.