Isa Pantoja pone contra las cuerdas a Raquel Bollo: 'Me acuerdo de...'

Las declaraciones de Isa Pantoja sobre ciertos episodios de su infancia y adolescencia siguen dando que hablar. La hija de Isabel Pantoja, tras su entrevista en ¡De Viernes!, recordaba de nuevo asuntos de su pasado en Vamos a ver. Una ocasión en la que la joven lanzaba una advertencia ante la que Raquel Bollo no ha podido quedarse indiferente.

“Me acuerdo de todo. De cada media hora. De las personas que estaban allí, de lo que me hicieron sentir”, explicaba Isa sobre uno de los momentos más complicados de su vida.

“Era diciembre, hacía mucho frío, acababa de llover… me acuerdo de todo. Tenía 17 años”, insistía Isa ante la presencia de Joaquín Prat y el resto de colaboradores.

Raquel Bollo, en una situación delicada tras el testimonio de Isa Pantoja

Las palabras de la hermana de Kiko Rivera ponen de manifiesto que, lejos de haber borrado episodios de su pasado, la joven los tiene presentes. Tal y como ella contó en su entrevista, cuando su madre y su hermano se enteraron de que había perdido la virginidad, Isa fue golpeada con una manguera.

Testigo de aquel suceso fue Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, quien repetía continuamente la palabra “sucia”. “Para mí es un tema superdoloroso. Son episodios que me pasan a cámara lenta y no me siento preparada para reproducir esas cosas”, reconocía Pantoja llorando.

Cabe recordar que en estas últimas semanas Isa está dando a conocer duros episodios vividos en Cantora en los que también estuvo implicado Manuel Cortés. Por el momento la joven ha tranquilizado a Raquel Bollo insinuando que no desvelará todo lo que vivió. Aun así Isa goza de una excelente memoria, algo que tendría a la madre de Alma Bollo especialmente intranquila.

Raquel Bollo, por su parte, ha puesto en tela de juicio algunas de las narraciones de Isa Pantoja. “Las historias contadas de otra manera tienen más morbo. Que cuente bien lo que pasó” dejaba caer cuestionando el testimonio de la joven.

Isa Pantoja, por su parte, respondía a Raquel reconociendo que ella podía haber hecho algo para evitar lo que le hicieron. “Pero no lo hizo”, confirmaba.

Isa Pantoja deja caer que por ahora no desvelará todo lo que vivió durante su infancia

Una semana después de la entrevista de Isa en ¡De viernes!, llegó el turno de la que fuera su niñera. Dulce Delapiedra reconoció que la familia de Isabel Pantoja ignoraba a la niña, algo que la tonadillera permitió.

La invitada al citado espacio de Telecinco también recordó lo que sucedió cuando Pantoja se enteró de que su hija había perdido la virginidad.

Además, le cortaron el pelo “para que no saliera de casa, para que no saliera a la calle”. “Fue brutal y nadie hizo nada. A mí me quitaron del medio por quererlo parar”, reconocía Dulce.

Quienes también han aportado su percepción sobre lo que vivió Isa durante el tiempo que vivió en Cantora han sido su marido, Asraf Beno y su primer novio, Manuel Amador. La actual pareja de Isa Pantoja y el chico con el que mantuvo su primera relación amorosa han sido los últimos invitados a ¡De viernes!. Ambos se refirieron a lo que Isa padeció, confirmando su duro testimonio.