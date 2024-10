Manuel Cortés reacciona a la última hora sobre el preocupante estado de Alma Bollo

Alma Cortés Bollo, hija de Raquel Bollo y reconocida influencer, está pasando por un momento delicado tras dar a luz a su segundo hijo, Miguel, el pasado 16 de agosto. Aunque la llegada del pequeño llenó de alegría a su familia, el postparto no está siendo tan sencillo como ella esperaba. Manuel Cortés, hermano de Alma, ha reaccionado ante el preocupante estado de salud de la joven mandándole un bonito mensaje.

En sus redes sociales, Alma ha publicado un mensaje conmovedor en el que relata cómo se ha sentido durante estos días complicados. A pesar de estar rodeada de amor y apoyo, la influencer ha confesado que las cosas no han sido fáciles. “Y después me preguntan, ¿qué tal el posparto? Como llevarlo mal teniendo a tu lado a un ser tan maravilloso que tus días malos los hace buenos", ha expresado Alma.

Con un elegante conjunto azul y blanco y calzando unas bailarinas de leopardo, Alma ha presumido del bonito obsequio en su feed de Instagram. Pero detrás de las imágenes elegantes y los gestos de agradecimiento, la joven madre ha revelado que la realidad ha sido bastante dura.

Alma Bollo da la última hora sobre su estado de salud

"Hoy ha sido un día un tanto complicado, realmente desde el domingo que nos dieron una pequeña ‘mala’ noticia”, ha compartido. Alma ha explicado que la noticia preocupante sobre su estado de salud la ha mantenido ocupada en el médico.

“No he parado toda la mañana, después de una noche más mala aún. Mi espalda no da para más y he perdido la cita en el fisio por estar en el médico”, ha contado, dejando ver lo agotador que está siendo el proceso.

La acumulación de trabajo, las citas médicas y el cansancio físico y emocional la han sobrepasado. "Al llegar a casa me he roto, entre el cansancio, el estrés, el ver que no llego a todo", ha confesado Alma Bollo.

Manuel Cortés reacciona ante el preocupante estado de salud de su hermana

Ante estas sinceras palabras, su hermano, Manuel Cortés, no ha tardado en mostrarle su apoyo. Manuel, quien también es conocido por su participación en el mundo de la televisión y la música, ha querido estar presente en este difícil momento para Alma Bollo.

“Estamos juntos, así que no ha pasado nada”, ha escrito Manuel en respuesta al mensaje de Alma, acompañando sus palabras con corazones, en un gesto de cariño y apoyo incondicional. Este mensaje ha sido interpretado por muchos como una muestra de la unión familiar que caracteriza a los Bollo, especialmente en los momentos más complicados.

El embarazo de Alma ya había sido complicado, y ahora, en esta etapa postparto, la influencer está enfrentando nuevos retos, tanto físicos como emocionales. A pesar de las adversidades, parece que la joven sigue recibiendo el respaldo de su entorno cercano. Su hermano Manuel ha dejado claro que la familia está unida y que estarán a su lado en todo momento, apoyándola mientras se recupera y cuida de sus dos hijos.