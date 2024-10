Ana Obregón confiesa si ella también ha sido novia secreta del rey Juan Carlos

En el programa Y ahora Sonsoles, el humor se ha colado en la conversación sobre los escándalos relacionados con el rey emérito, Juan Carlos I. Miguel Lago, colaborador del programa, ha decidido poner un toque de humor a la polémica al hacer un monólogo sobre las mujeres que no han estado con Juan Carlos I. Ana Obregón, colaboradora del programa, ha aprovechado el espacio televisivo para aclarar si ella ha sido una de las novias secretas del emérito.

En su monólogo, Lago ha mencionado tres nombres de mujeres muy conocidas que, según él, no han tenido una relación con el rey emérito. Los nombres han sido los de Sabrina Salerno, Simone de Beauvoir y Ana Obregón.

Al escuchar su propio nombre, la actriz y colaboradora del programa no ha podido contener la risa. Entre risas, Ana Obregón ha confesado si ha sido o no una de las novias secretas de Juan Carlos I. “¡Me he salvado!”, ha dicho, dando a entender que, al menos ella, no ha formado parte de los rumores que rodean al monarca.

María del Monte confiesa que ella ha estado con Juan Carlos I

El momento ha sido de lo más divertido, y no solo para Ana. María del Monte, otra de las colaboradoras del programa, no ha querido quedarse fuera del espectáculo y ha hecho una divertida intervención.

“Yo sí que he estado con él”, ha declarado, dejando a todos con la boca abierta. Aunque la artista añadió con picardía: “Pero en una entrega de premios”. Esta aclaración, con un tono burlón y simpático, ha generado más risas en el plató.

Y ahora Sonsoles ha decidido darle un toque de humor al escándalo del rey emérito

El programa ha conseguido sacar el lado divertido de una situación que, para muchos, ha sido una fuente de controversia y especulación mediática. Con cada nueva revelación sobre la vida privada del rey Juan Carlos I, los medios se han inundado de rumores y titulares sensacionalistas.

Sin embargo, en Y ahora Sonsoles, han preferido enfocarse en el humor. Este toque de humor de los colaboradores ha permitido a los espectadores tomarse con más ligereza los escándalos que rodean al monarca.

Así, Ana Obregón ha dejado claro, con una sonrisa en el rostro, que ella no ha sido una de las "novias secretas" del rey emérito. El plató de Y ahora Sonsoles se ha llenado de risas y buen humor ante las ocurrencias del equipo. Un respiro cómico en medio de la polémica mediática que sigue rodeando al rey Juan Carlos.