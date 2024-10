El gesto de Pepe Navarro con el hijo de Ivonne Reyes que da un gran giro a la historia

En el programa Ni que fuéramos, Pepe Navarro ha hablado en directo para aclarar una serie de acusaciones que lo han puesto en el centro de la polémica. Recientemente, se ha especulado que el periodista habría vendido su famosa casa de Ibiza por una cuantiosa suma de 5,5 millones de euros, algo que él ya había desmentido anteriormente. Pepe Navarro ha tenido un bonito gesto con el hijo de Ivonne Reyes al no querer involucrarlo en los rumores acerca de la noticia.

Esta propiedad ha sido objeto de rumores que afirman que la estaría vendiendo para evitar que Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes, herede una parte de sus bienes. Kiko Hernández, colaborador del programa, ha contactado a Pepe Navarro en directo para preguntarle sobre la supuesta venta de la casa. “¿Es verdad que has vendido la casa?”, le pregunta directamente Kiko, en un intento por aclarar los rumores.

Pepe, con tono firme, responde: “No, no se vende. Todo el mundo tiene un precio y todo tiene un precio”, ha confesado Navarro, pero rápidamente añade: “Todo lo que se está diciendo es mentira”.

Kiko Hernández explica a Pepe Navarro los rumores que se están diciendo

Kiko le ha explicado el origen de los rumores: “Se está diciendo que estás vendiendo todo para no dejárselo al hijo de Ivonne”. Esta acusación, que sugiere que Navarro querría deshacerse de sus propiedades para evitar que Alejandro Reyes, presunto hijo ilegítimo, reciba algo de su herencia, ha sido categóricamente desmentida por Pepe.

“Es una mentira. Estoy escuchando cada barbaridad no fundamentada en nada”, ha respondido el periodista, visiblemente molesto por la situación.

El bonito gesto de Pepe Navarro con el hijo de Ivonne Reyes

Estos rumores han circulado durante años, especialmente después de que los tribunales reconociesen a Alejandro Reyes hijo de Pepe Navarro. Este tema ha sido fuente de especulación en los medios, y ahora, con la supuesta venta de la casa de Ibiza, las teorías han tomado un nuevo rumbo. Sin embargo, Navarro ha sido claro en su intervención: no hay venta, ni tampoco ninguna intención de perjudicar a Alejandro.

Pepe Navarro ha utilizado esta oportunidad para defender su postura y reiterar que lo que se dice en los medios no tiene fundamento. Su casa en Ibiza, según ha explicado en más de una ocasión, es un refugio para crear recuerdos, y no tiene planes de venderla. Además, ha tenido un bonito gesto con el hijo de Ivonne Reyes al no querer hablar de él y al no vender su patrimonio para que algún día lo tenga.

Con esta intervención en Ni que fuéramos, Pepe Navarro ha desmentido las acusaciones que lo vinculan con una supuesta estrategia para evitar que Alejandro herede. Aunque los rumores continúan, Navarro se ha mostrado firme en su decisión de no dejarse llevar por ellos y seguir adelante sin prestarle atención a las especulaciones infundadas.