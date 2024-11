Kiko Rivera hace una confesión que dolerá a su hermano, Cayetano Rivera: 'Es muy...'

Tras mucho tiempo en silencio, Kiko Rivera ha hablado durante su última entrevista sobre los temas que más interés han generado sobre su vida personal. El DJ ha explicado una cosa relacionada con la muerte de su padre que, de seguro, le va a doler a Cayetano Rivera: “Eso es como muy macabro”.

Kiko ha acudido al pódcast Poco se habla para promocionar su nuevo trabajo musical. Momento que ha aprovechado para desvelar, entre otras cosas, cómo es su actual relación con sus hermanos o algunas de las decisiones que ha tomado al lado de su actual pareja.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención han sido las duras palabras que ha pronunciado sobre la muerte de Paquirri. Sin pensárselo dos veces, Kiko Rivera ha compartido la traumática forma en que se enteró de la verdadera forma en la que falleció su padre.

El 26 de septiembre de 1984, el torero sufrió una grave cornada durante una corrida. El toro le seccionó la arteria femoral y, aunque su equipo lo trasladó rápidamente a la enfermería, nadie pudo hacer nada para salvarle la vida.

La muerte de Paquirri conmocionó a la sociedad española de los años 80. Sin embargo, Kiko Rivera tardó años en conocer las verdaderas causas de su fallecimiento. Así mismo, lo ha revelado durante su participación en el pódcast de Ana Brito y Xuso Jones:

“Al principio no me decían la verdad. Me enteré un día viendo el telediario. Todos los 26 de septiembre ponían en el telediario la imagen de mi padre en la camilla, y fue un impacto”.

Kiko Rivera hace una confesión sobre la muerte de su padre que dolerá a Cayetano Rivera

Kiko Rivera ha asegurado que no tenía ni idea de todo lo que había sucedido alrededor del fallecimiento de su padre. Además, el invitado ha dicho unas inesperadas palabras al respecto que, de seguro, ha dejado muy impactado a su hermano Cayetano Rivera.

“Sabía que había muerto, pero no sabía cómo. Lo ponían en la televisión… Eso es como muy macabro”, ha asegurado el hijo de Isabel Pantoja, visiblemente afectado.

A continuación, Kiko Rivera ha revelado que, a raíz de la muerte de su padre, “cogí mi figura paterna de mi tío Agustín”. Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación ha cambiado considerablemente:

“Es la mano derecha, izquierda, el dedo chico del pie… Todo[de su madre]. Yo creo que antepone a su hermano antes que a sus hijos. Lo ha dicho ella, no es algo que haya dicho yo”.

Por otro lado, el hermano de Cayetano Rivera también se ha pronunciado sobre las polémicas que siempre han rodeado a su familia. Entre ellas, los rumores que decían que no era hijo biológico de Paquirri.

Un tema que, cuando Kiko Rivera comenzó a escuchar, le generó una gran preocupación. “Claro, yo escucho eso y pienso: «Mi padre se ha enterado, mi padre no me quiere…». Una paranoia tremenda”, ha asegurado el DJ.