La última hora sobre Kiko Rivera e Irene Rosales sorprende a todos: 'Esta etapa es...'

Tras enterarse del embarazo de Isa Pantoja, tanto Kiko Rivera como Irene Rosales dejaron a todos sin palabras. Y es que, a pesar de su nula relación, no quisieron dejar pasar la ocasión para felicitar a la joven por esta buena noticia: “Esta etapa que es muy bonita”.

Dejando a un lado sus diferencias, el DJ no se lo pensó dos veces a la hora de acudir a las redes sociales para dedicarle un significativo mensaje a su hermana.

“Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. ¡Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud”, escribió Kiko Rivera en su perfil de Instagram.

Por su parte, pese de las críticas que recibió en un primer momento, Irene Rosales quiso felicitar a su cuñada y a Asraf Beno ante las cámaras de Europa Press:

“Lo he visto, sí, sí. Quiero darle desde aquí la enhorabuena a los dos, tanto a Isa como a Asraf, y que disfruten muchísimo de esta etapa que es superbonita, y hay que disfrutarla muchísimo”.

Kiko Rivera e Irene Rosales sorprenden con las palabras que le han dedicado a Isa Pantoja

En un primer momento, Irene Rosales prefirió mantenerse en silencio en relación con el anuncio del embarazo de Isa Pantoja. No obstante, horas después, la mujer de Kiko Rivera no se lo pensó dos veces a la hora de desearle lo mejor a su cuñada.

“Qué disfruten mucho de esta etapa y que venga todo muy bien. Muchísima salud y también que Isa esté lo mejor posible todo este tiempo”, sentenció la excolaboradora de televisión.

Después de estas declaraciones, los reporteros de la citada agencia de noticias han querido aprovechar la ocasión para hacerle unas preguntas un poco más comprometidas a Irene Rosales.

Entre otras cosas, querían saber si el nuevo bebé de Isa puede ser el primer paso para que Kiko se reconcilie con su hermana. Cuestión que Irene Rosales se negó a despejar: “Yo ahí no puedo entrar, lo siento mucho”.

Este miércoles, 13 de noviembre, la familia Pantoja volvió a convertirse en el centro de todas las miradas tras confirmarse el embarazo de la influencer y Asraf Beno. Tal y como confirmó ella misma a través de su exclusiva de Lecturas, este bebé “me ha salvado la vida”.

Además, la cuñada de Irene Rosales aseguró que todavía desconoce el sexo de su segundo hijo, ya que tan solo está de 9 semanas. Con este dato, y según los cálculos, el nuevo integrante de este mediático clan nacerá a principios de verano de 2025.