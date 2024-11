Gabriela Guillén rompe su silencio respecto a Bertín Osborne: 'No espero...'

Gabriela Guillén ha roto su silencio y se ha pronunciado con claridad sobre su relación actual con Bertín Osborne. En una entrevista para Socialité, Gabriela ha compartido sus sentimientos respecto al cantante. Ha sido muy sincera, afirmando que no guarda rencor, aunque sus expectativas con Bertín son mínimas.

Este encuentro es el primero en que Gabriela se abre tras los meses de rumores y desencuentros con el cantante. La empresaria paraguaya ha dejado claro que lo primordial para ella es el bienestar de su hijo. Con la claridad de quien busca paz, Gabriela habló sobre cómo afronta esta etapa de su vida y los desafíos emocionales que ha vivido.

Gabriela Guillén se pronuncia sobre su relación actual con Bertín Osborne

Después de varias semanas de tensiones públicas, parece que la relación entre Gabriela y Bertín ha tomado un nuevo rumbo. Hace pocos días, la empresaria aseguraba que está abierta a una reconciliación por el bien de su hijo.

La noticia llega luego de que Bertín Osborne confirmara públicamente su paternidad y asumiera la responsabilidad del hijo que comparte con Gabriela. Sin embargo, la relación entre ambos no ha sido fácil desde el inicio. Gabriela ha sido clara: aunque desea una relación cordial, no espera demasiado del cantante.

En sus declaraciones, Gabriela mostró una actitud serena y enfática, asegurando que su objetivo es la estabilidad familiar. La empresaria también indicó que quiere evitar que su hijo perciba rencores o negatividad. "Yo no odio a su padre, es el padre de mi hijo, yo no puedo odiarlo, no voy a proyectar eso para que lo vea y lo sienta", afirmó Guillén.

Gabriela fue contundente en sus declaraciones sobre Bertín. "Yo no espero absolutamente nada, es mejor no esperar nada y así no te decepcionas", señaló durante la entrevista. Estas palabras reflejan el estado de ánimo de la empresaria, quien ha decidido enfocarse en su hijo.

A pesar de las dificultades, Gabriela Guillén asegura que quiere lo mejor para su hijo y para ella misma. "Yo voy a estar predispuesta a tener la puerta abierta como siempre he dicho", mencionó. Estas palabras reflejan su compromiso en mantener un ambiente positivo y estable para el pequeño.

De hecho, Gabriela Guillén ha confesado que no le negará a Bertín Osborne que pueda pasar tiempo con su hijo en sus primeras Navidades. "Si él quiere podrá estar, claro", aseguró la empresaria.

La situación personal de Gabriela Guillén tras el revuelo mediático con Bertín Osborne

Además, Gabriela reveló que la situación con Bertín le ha generado mucha frustración, llevándola incluso a medicarse. La empresaria paraguaya compartió que ha pasado por momentos difíciles de los que apenas se está recuperando. "Hay veces que es imposible asimilar que me estén pasando estas cosas", confesó, aludiendo al impacto emocional que ha tenido.

Gabriela se mostró visiblemente afectada al hablar de las consecuencias emocionales de esta situación. Su salud mental se ha visto afectada, y admite haber experimentado sentimientos de decepción y soledad. "Sé lo que es estar profundamente en depresión", comentó, visiblemente emocionada.

A pesar de estos obstáculos, Gabriela ha decidido mantenerse fuerte y enfocarse en lo que considera realmente importante. La empresaria paraguaya aseguró que la experiencia le ha dejado grandes lecciones, y no descarta un acercamiento con Bertín si él así lo desea. "El karma existe", sentenció Gabriela, dejando en claro su filosofía de vida.

Gabriela Guillén ha decidido hablar con franqueza sobre Bertín Osborne y su futuro familiar. Asegura que no espera nada, pero deja abierta la puerta para que él esté presente en la vida de su hijo. Con una actitud serena, Gabriela busca construir una vida en paz y sin rencores.