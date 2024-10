María Patiño arremete contra Ana Rosa Quintana por sus últimas palabras: ‘Es tener…’

María Patiño ha reaccionado tras las declaraciones que Ana Rosa Quintana ha hecho sobre un compañero de profesión. La presentadora de TardeAR explicaba la razón por la que se había reído de Víctor Sandoval, quien acudió a la finca donde se celebraba la boda de Ángel Cristo Jr.

Patiño escribía en su perfil de X unas palabras dirigidas directamente a Ana Rosa. "Como exreportera de calle...", comenzaba su publicación en la que hacía alusión a las palabras de Ana Rosa.

"No reconocer que Víctor Sandoval logra en un coche a solas las declaraciones de los dos únicos invitados mediáticos a una boda mediática es tener un problema", aclaraba. Una reflexión que concluía con un "I love Gilda".

La gallega ha dejado a la vista que no comprende cómo Quintana, lejos de valorar el trabajo del colaborador de Ni que fuéramos, cuente que le ha hecho gracia verle. Patiño, haciendo un alarde de sinceridad, compartía su indignación con la que fuera su compañera de cadena durante años.

Fue el pasado 17 de octubre cuando el hijo de Bárbara Rey y su pareja Ana Herminia contraían matrimonio tras varios años de relación. Entre los invitados estaba José Manuel Parada, colaborador, habitual de Antena 3. El presentador se detuvo unos segundo para hablar con Ana Rosa, una situación comprometida en la que se coló Víctor Sandoval.

María Patiño critica las palabras que Ana Rosa ha dedicado a Víctor Sandoval

La imagen del reportero de Ni que fuéramos, disfrazado como Rita Hayworth en Gilda, se coló en el plano de TardeAR. Un momento tenso que esta misma semana quiso recordar Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa, en su sección Fila Zero de TardeAR.

Ni que fuéramos envió a Sandoval como reportero especial, y este lo hizo disfrazado del icónico personaje interpretado por Rita Hayworth. Un detalle que llamó la atención por su parecido con Sofía Cristo, hermana del novio, quien tampoco estuvo presente en la celebración.

La periodista gallega ha defendido el trabajo realizado por su compañero

"Quien te dejó 'pimpante' de verdad, en la boda de Ángel Cristo, es un señor que se llama Parada", comenzaba diciendo el sobrino de la presentadora de TardeAR.

Ana Rosa dejaba entonces claro que se produjo un malentendido: "El pobre no oía nada y yo me reía", aclaraba la periodista. Fue entonces cuando la presentadora matizó que se "reía de Sandoval". Y añadió: "pero no de él".

"Me hizo mucha gracia verlo allí", reconoció la presentadora. "Llevaba un pelucón, iba disfrazado y me hacía gracia", zanjaba Quintana.

Unas palabras que, a la vista de su reacción, no han sentado nada bien a María Patiño. Ella, que durante años ejerció de reportera a pie de calle, comprende que tiene mérito estar en primera línea de la noticia. Una circunstancia que Ana Rosa no ha valorado y que la periodista gallega ha querido denunciar.