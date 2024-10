Juan José Ballesta rompe su silencio contando su versión del delito que se le imputa

Hace un año, se encendieron todas las alarmas alrededor de Juan José Ballesta, y todo tras haber sido acusado por una mujer de agresión sexual. Unos hechos que, según la supuesta víctima, se desarrollaron en julio de 2023 y que este conocido actor negó en todo momento.

Ahora, Juan José ha decidido romper su silencio para desvelar su versión sobre lo que presuntamente sucedió aquel día, pero no lo ha hecho de cualquier forma.

Juan José Ballesta acaba de lanzar sus memorias, La vida mejor: El Bola, la fama, el cine y todo lo demás. En dicha obra, el actor habla sobre varios temas como la fama, la industria del cine o su infancia.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido su relato sobre este importante y polémico caso judicial que todavía no ha llegado a su fin. El artista ha querido contar en primera persona lo que realmente pasó y, para ello, se remonta a aquella noche:

“Una noche de julio salí, me encontré con un colega, tomé cervezas, di besos a unos y a otras y me volví a casa. No recuerdo detalles de la noche, pero no porque yo fuera bebido, sino porque fue una noche común y corriente, una noche cualquiera”.

Unos meses después de dicha salida, una mujer acusó a Juan José Ballesta de agresión sexual, noticia que no tardó en correr como la espuma. No obstante, el actor siempre ha defendido su inocencia: “Tiene casi veinte años más que yo, es de la edad de mi madre y yo no la conozco”.

Según explica en sus memorias, tras el revuelo que se generó a su alrededor, le pidió a uno de sus amigos, también acusado, que le explicara lo que él recordaba.

Juan José Ballesta comparte su versión sobre los hechos

Según le cuenta su amigo a Juan José Ballesta, “se trata de una mujer con problemas a la que él invitó a dormir en el salón de su casa porque no tenía dónde quedarse”.

“Él dormía en su cuarto, con su novia, que encima era policía. Y cuando se levantó por la mañana, vio el salón lleno de copas sucias y de restos de drogas. Y le dijo que eso no podía ser y la echó de su casa”.

En todo momento, Juan José Ballesta ha dejado muy claro que él no conoce “de nada ni a esta mujer ni a esta historia”. Sin embargo, semanas después, desde “el psiquiátrico en el que está ingresada la mujer nos llega una acusación”.

Ahora, a la espera de conocer el desenlace de esta historia, el ganador de un premio Goya vuelve a declararse inocente en su libro. Además, ha expresado su deseo de que esta mujer nunca haya tenido que pasar por esta situación.

No obstante, Juan José Ballesta también espera que esta historia “no se alargue” más de la cuenta, ya que es un tema que “no tiene nada que ver” con él. “Creo que si me ha rozado es porque soy famoso”, ha añadido.

Por otro lado, este conocido actor no ha tenido reparos en hablar sobre cómo le ha afectado este escándalo, tanto a nivel personal, como profesional: “Se sufre, claro que sí. Te ves cuestionado”.