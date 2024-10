Luna Serrat, la nieta de Joan Manuel Serrat que es pareja de un famosísimo futbolista

Luna Serrat es nieta del cantautor catalán por excelencia: Joan Manuel Serrat. Luna, que es hija de Quique, el hijo de Serrat con su primera mujer, María Doménech, se ha consolidado como una destacada influencer. Sin embargo, lo que más llama la atención de la vida de Luna Serrat es su conocida pareja.

Desde hace poco más de un año, Luna Serrat mantiene una relación con el futbolista del Real Madrid, Dani Ceballos. Esta relación que parece consolidada, no sabemos si le gustará al abuelo de la influencer que es fan declarado del FC Barcelona.

Dani Ceballos, la conocida pareja de Luna Serrat

Hace unos meses, Luna Serrat publicaba unas fotografías en sus redes sociales donde confirmaba su relación con un conocido futbolista del Real Madrid. Y es que el pasado 7 de agosto, Luna anunciaba que llevaba un año de relación con Dani Ceballos.

“Un año contigo ha compensado los veintisiete que pasé sin ti. Felicidades, mi amor, me haces sentir la persona más afortunada del mundo”, publicaba Luna Serrat junto a un carrusel de fotografías junto a Ceballos.

En dichas fotografías, la pareja aparece en la Fontana di Trevi o incluso celebrando juntos la última final de Champions que ganó el Real Madrid. Desde entonces, Luna Serrat no ha dejado de compartir videos e imágenes en las que muestra su romance con Dani Ceballos.

Sin embargo, y pese a que Luna ha decidido mostrar a Dani Ceballos en sus redes sociales, el futbolista no ha hecho lo mismo. Pocas son las fotografías en las que Dani Ceballos no aparece vestido con su equipación blanca. Y es que en las redes sociales de Dani Ceballos no hay ni rastro de la nieta de Joan Manuel Serrat.

Luna Serrat, muy criticada por su relación con Dani Ceballos

La relación de Luna Serrat con Dani Ceballos ha sido muy celebrada por su entorno más cercano. Sin embargo, muchos han criticado a la influencer y el motivo ha sido la profesión de su chico.

El abuelo de Luna, Joan Manuel Serrat, es un declarado fan del FC Barcelona. De hecho, el cantautor explicaba que cuando nació, su padre “preguntó si era niño o niña y le dijeron que del Barça”. Y es que el amor de Joan Manuel Serrat por el Barça va mucho más allá de un simple equipo de futbol.

En mayo de 2023, Serrat daba una entrevista a Sport donde hablaba de lo que era para él el Barça. “Supongo que ser hijo de una familia que había perdido la guerra tuvo que ver y también la devoción que nació en mí por Kubala. Además, pasaba tiempo en la calle, donde mayoritariamente éramos del Barça”, contaba Serrat.

Y es que pese a que a Serrat le “cueste mucho serle infiel al Barça”, su nieta Luna lo ha tenido claro. La influencer ha cambiado la camiseta blaugrana, por la camiseta blanca con el 19 a la espalda. Y todo, por el amor de Dani Ceballos.