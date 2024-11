María del Monte e Inmaculada Casal toman una decisión sin retorno: 'Estoy cansada'

María del Monte e Inmaculada Casal han tomado una firme decisión: no volver a hablar de Isa Pantoja. Las últimas intervenciones de la hija de la tonadillera en ¡De Viernes! han situado a la tía de Tejado en el foco de la noticia. Todos los medios desean saber qué opina sobre el desgarrador testimonio de Isa, y María ha terminado sobrepasada.

“Estoy cansada”, ha expresado la artista de la mano de su mujer, Inmaculada, tras acudir juntas a la entrega de las Medallas de Bellas Artes. María fue preguntada una vez más por su ahijada y esta dejó claro que no tenía nada más que decir. Tampoco Casal, que se mantuvo al margen del pasado entre su pareja y la hija de Isabel Pantoja.

La decisión de María del Monte e Inmaculada Casal

María del Monte e Inmaculada Casal asistieron ayer a la entrega de las Medallas de Oro al Mérito de las Bellas Artes. El acto tuvo lugar en Sevilla y en él se dieron cita un gran número de caras conocidas. Entre ellas las de la cantante y su esposa que acudieron en medio de la polémica entrevista de Isa.

Nuevamente, María fue preguntada por el testimonio de su ahijada y decidió pararse ante la prensa para anunciar su decisión. El paso que tanto María como Inmaculada han anunciado es no volver a hablar de Isa.

“Todo lo que tenía que decir ya está dicho”, comenzó diciendo. “No soy de todos los días lo mismo, mi tema, el mío quedó zanjado”, añadió algo tensa. Son muchos los días que María ha sido preguntada por Isa y su paciencia ha llegado al límite.

La mujer de Inmaculada siempre ha manifestado su posición de guardar silencio y únicamente se limitó a mostrarle su apoyo a Isa. Para ella, eso ha sido y será lo único que ha comentado sobre sus entrevistas y no piensa continuar hablando del tema. “Lo que no voy a hacer es, todos los días, decir algo, ni que todos los días me pregunten algo, porque cansa, estoy cansada”, añadía.

Inmaculada Casal apoya en todo a María del Monte

En medio de estas declaraciones, la postura de Inmaculada también llama la atención. Al igual que la cantante, ella ha optado por ser discreta y pasar inadvertida cuando los medios se dirigen a María.

Casal tampoco ha valorado qué le parece el testimonio de la ahijada de su mujer ni si ha visto a María afectada por ello. Inmaculada siempre se ha mostrado del lado de su pareja y comparte y respeta la manera que tiene de manejar las polémicas.

Y es que la sevillana se mantiene firme en su postura y no piensa hacer nada por cambiarla. Sobre todo, porque piensa que hay ciertas cosas que es mejor guardarlas en la intimidad de cada uno. “Hay cosas que hay que tener que son tuyas, y son de una y ya está”, explicaba.

María del Monte no entiende que sorprenda su actitud cuando es la que siempre ha seguido desde que saltó a la fama. Nunca ha entrado en conflictos ni aireado cuestiones de su vida íntima que pudieran implicar a otras personas. "Es mi manera de pensar y así llevo haciéndolo desde toda mi vida", comentaba.

Con el paso de los años, María ha reafirmado esta postura y así lo comunicaba al anunciar que no volvería a hablar de Isa. “Yo lo que tenía que decir, lo he dicho y ya está”, reiteraba, poniendo fin a las preguntas sobre la hermana de Kiko Rivera.

Con esta declaración de intenciones, tanto María como Inmaculada confían en poder continuar con sus vidas sin ser preguntadas sobre el pasado de Isa.