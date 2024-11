María del Monte, tía de Antonio Tejado, sorprende a todos: 'No voy a seguir'

María del Monte reaparecía ayer en Madrid tras el desgarrador testimonio de Isa en ¡De Viernes!. La tía de Antonio Tejado atendió amablemente a la prensa, a la que sorprendió con una firme decisión: no continuar viendo sufrir a Isa. “No voy a seguir”, respondió cuando le preguntaron si vería la entrevista que concedió la hija de la tonadillera.

María confesó que no pudo ver su intervención en el plató de Santi Acosta y se ha negado a continuar ahondando en su pasado. Para ella suponen episodios muy dolorosos que no está dispuesta a volver a revivir. Es por ello que manifestó públicamente su intención de no ver la entrevista y “no seguir” viéndola sufrir.

María del Monte toma una firme decisión

María del Monte era interceptada ayer a su salida de las instalaciones de Atresmedia, donde trabaja como colaboradora en Y ahora Sonsoles. Los medios esperaban con impaciencia su salida para preguntarle sobre la última entrevista que Isa concedió en ¡De Viernes!. Fue, sin duda, la entrevista más dolorosa para la hija de la tonadillera donde se la pudo ver realmente afectada.

La tía de Antonio Tejado confesó a la prensa que no la había visto y sorprendió con su respuesta a si la vería más adelante. “No voy a seguir”, contestaba, dejando claro que no pensaba continuar viendo sufrir a Isa. Para María se trata de algo doloroso y se niega a ver a su ahijada rota en un plató de televisión narrando episodios realmente crueles.

Haciendo gala de su particular discreción, también explicó que no pensaba opinar nada sobre lo ocurrido en Cantora. “Yo no voy a decir nada más, lo que tuve que decir lo dije en su momento y ya no voy a decir nada”, reiteró.

Horas antes de estas declaraciones, la tía de Tejado atendía a los micrófonos de Vamos a ver a su llegada a la estación del AVE. En el marco de esa aparición, María confirmó que no vio la entrevista y que no tenía intención de verla a posteriori. “Con lo que vi, ya tuve bastante”, respondió haciendo mención de su primera aparición en ¡De Viernes!.

Lo que viene a confirmar sus declaraciones a su salida de Atresmedia, donde aseguró que no iba a “seguir”, viendo a Isa sufrir. “Espero que ya no lo vuelva a pasar mal nunca más”, sentenció.

María del Monte deja abierta la posibilidad de ver a Isa

Otra de las cuestiones que han generado expectación es la posibilidad de que María y la hija de la tonadillera se reencuentren pronto. Isa ya adelantó que continuaba manteniendo el contacto con ella y ahora podría ser el momento oportuno para volver a verse. No solo por la delicada situación que atraviesa tras contar episodios muy dolorosos para ella, también porque está embarazada de su segundo hijo.

Esta buena nueva alegró a la tía de Antonio Tejado, que manifestó su felicidad ante el deseo cumplido de su ahijada. Eso sí, sobre si habrá o no reencuentro, María ha optado por guardar silencio y no entrar a confirmar o desmentir el rumor.

“La vida lo dirá”, respondía de manera enigmática, pero dejando abierta la puerta a un posible encuentro. “Yo voy a seguir mi línea”, añadía con una sonrisa reafirmando su posicionamiento de “no decir nada más”.

Lo que ha dejado claro la tía de Tejado es que Isa cuenta con su apoyo y que lo último que desea es verla sufrir. “Es alguien a quien quiero muchísimo, si es feliz, estaré feliz; y si lo pasa mal, lo sufriré también”, señaló. Por este motivo optó por no ver la entrevista y “no seguir” sufriendo con el testimonio de Isa.