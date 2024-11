María del Monte rompe su silencio para señalar a Isa Pantoja: ‘Yo lo que quiero es…’

Dos días después de que Isa Pantoja haya hecho público su embarazo a través de una exclusiva, María del Monte ha roto su silencio. Y lo ha hecho para señalar directamente a su ahijada: “Yo lo que quiero es que sea feliz”.

Este mismo viernes, 15 de noviembre, la cantante ha sido vista en la estación de AVE de Sevilla. Momento que, como era de esperar, los medios han aprovechado para preguntarle acerca de esta noticia.

En un primer momento, María del Monte se ha negado a confirmar si se había puesto en contacto con Isa Pantoja para darle la enhorabuena. “Yo no voy a decir nada, porque mis cosas prefiero llevarlas yo”, ha matizado la artista.

No obstante, la mujer de Inmaculada Casal ha dejado muy claro que si su ahijada es feliz, ella también lo es. Además, no ha tenido ningún problema en desearle todo lo mejor a ella y al bebé que está en camino: “Yo lo que quiero es que sea feliz”.

Sin entrar en detalles, María del Monte no se lo ha pensado dos veces a la hora de desearle todo lo mejor a Isa Pantoja por su embarazo. No obstante, se ha mostrado algo reacia a confirmar si había tenido o no la oportunidad de hablar con ella tras su exclusiva en Lecturas.

Una reacción muy similar fue la que tuvo la influencer durante su última intervención televisiva. Este jueves, 14 de noviembre, la mujer de Asraf Beno regresó a su puesto de trabajo en Vamos a ver.

Durante la emisión de dicho programa, Isa Pantoja no tuvo ningún problema en hablar sobre su embarazo y en pronunciarse sobre la felicitación que recibió por parte de su hermano.

Pero cuando le preguntaron por María del Monte, inmediatamente la colaboradora aseguró que no quería pronunciarse sobre si había hablado o no con ella. Un gesto que, sin duda, llevó a cabo para respetar la decisión de su madrina de mantenerse lejos del foco mediático.

Por otra parte, este viernes, cuando los reporteros le han preguntado por la noticia del embarazo de Isa Pantoja, la artista ha sido muy clara. “Sin lugar a dudas, que a la vida lleguen personas es extraordinario, lo malo es que se vayan”, ha asegurado sin tapujos.

No obstante, María del Monte ha evitado pronunciarse sobre cómo habrá reaccionado Isabel Pantoja a esta información. “Yo, ahí…”, ha añadido de forma discreta.