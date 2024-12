Malena Gracia, tras el bombazo que ha soltado sobre Juan Carlos I: ‘Muchas cosas’

Hace un tiempo, Malena Gracia no tuvo reparos en asegurar que, en el pasado, Juan Carlos I se puso en contacto con ella por teléfono para concertar una reunión privada. Ahora, después de soltar este bombazo, la artista ha hecho una inesperada confesión: “Se van a poder enterar de muchas cosas”.

A pocas horas de finalizar el 2024, y tras las últimas y polémicas declaraciones de Bárbara Rey, la actriz ha reaparecido ante los medios de comunicación, visiblemente enfadada. Tanto es así que ha aprovechado la ocasión para desmentir una de las cosas que la vedette dijo durante su última aparición pública.

Sin pensárselo dos veces, la supuesta amiga especial de Juan Carlos I aseguró hace unos días en televisión que entre Malena Gracia y Ángel Cristo jamás existió una relación sentimental. “No había estado con Ángel Cristo, que había sido una cosa de tres o cuatro veces”, dijo en aquel momento.

Unas palabras que, según parece, no le han sentado nada bien a su compañera de profesión. Tanto es así que ahora la ex de Paco Arévalo no se lo ha pensado dos veces a la hora de tachar de “mentirosa” a esta conocida vedette.

“Sabe perfectamente que no fue así, que fuimos novios, no mucho tiempo, un año, un año y pico”, ha confirmado Malena Gracia ante las cámaras de Europa Press.

En este momento, la actriz ha anunciado una inesperada noticia. Según ha confesado ella misma, ya se ha puesto a escribir sus memorias, en las que, de seguro, aparecerá su historia con Juan Carlos I y su relación con el domador.

Además, y por si esto fuera poco, también ha confirmado que está hablando con varias productoras para llevar sus vivencias a la pequeña pantalla. “Ahí se van a poder enterar de muchas cosas, que hasta ahora he estado con la boca callada, pero ya no me voy a callar más”, ha confirmado Malena Gracia.

“Si miente en esto, no quiero pensar en qué más puede mentir”. Además, ha recordado que existen “imágenes de Telecinco”. “Es que eso está ahí… Hicimos un programa juntas, cuando él falleció, fuimos al tanatorio”, ha añadido a continuación.

Además, y a pocos días de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Paco Arévalo, Malena Gracia ha aprovechado la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras a su expareja sentimental. “Ya ha pasado un año de no escuchar su voz, de no verle, y le pese a quien le pese, yo siempre lo he dicho, nos vamos a querer mucho”, asegura.