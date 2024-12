Malena Gracia suelta la bomba definitiva sobre Bárbara Rey: 'Es una cosa muy fuerte'

La entrevista de Bárbara Rey en ¡De Viernes! ha dejado a todos boquiabiertos. En ella, la veterana actriz reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre su relación con el rey Juan Carlos. Incluso habló de sus implicaciones en los chantajes.

La polémica no ha tardado en generar reacciones. Una de las más sorprendentes ha sido la de Malena Gracia. En un reciente encuentro con los reporteros, no dudó en soltar algo inesperado que ha agitado más el asunto.

Malena Gracia no quiere precipitarse con Bárbara Rey

Malena Gracia se mostró cautelosa, pero tajante al comentar sobre las declaraciones de Bárbara Rey, la cantante no ocultó su sorpresa al escuchar lo que había contado su colega y amiga. "Es todo fortísimo. Hay muchas cosas que me creo, otras que no me creo", comentó.

Ella también explica: "Hay de todo ahí. Eso bien lo saben ellos". Da entender que solo ellos saben lo que de verdad ha ocurrido.

Malena Gracia fue prudente a la hora de entrar en detalles. Admitió que conocía ciertos aspectos. Sin embargo, prefería no meterse más en el tema.

Malena Gracia no comparte la actitud de Bárbara Rey

La actitud de Bárbara Rey frente a su relación con el rey emérito también fue cuestionada. Especialmente fue polémica la conversación sobre las insinuaciones de chantaje.

En este punto, Malena Gracia dejó claro que, a su parecer, "ella más o menos lo ha confirmado, lo ha dado a entender", comentó.

Añadió que, aunque Bárbara Rey pudo haberlo hecho de esa manera, ella no hubiera tomado la misma decisión. "Hay otras maneras. Es una cosa muy fuerte ante la ley", fue su conclusión.

A lo largo de la entrevista, Malena Gracia también habló de su relación con el rey Juan Carlos. Fue preguntada por si se había puesto alguna vez en contacto con ella y respondió de forma reservada: "Tuve una llamada hace tiempo, pero nunca tuve contacto directo nunca".

Las memorias de Malena Gracia

Malena Gracia dejó entrever que está trabajando en algo grande. Sugirió que sus memorias podrían ofrecer la información que muchos se mueren por conocer. "Estamos viendo cómo lo enfocamos", dijo, dejando abierta la puerta a futuras revelaciones.

Esta se mostró reacia a profundizar en su relación personal con el rey. La estrella se ha mantenido en un perfil bajo cuando se trata de estos temas, pero parece que ahora está dispuesta a compartir su versión de la historia. "No os puedo contar más", sentenció.

Las palabras de Malena Gracia, junto con las revelaciones de Bárbara Rey, no hacen más que alimentar la especulación. Si las memorias de Gracia finalmente ven la luz, podría haber mucho más por descubrir.

Sin duda, la historia de Bárbara Rey y su relación con el rey Juan Carlos sigue dando de qué hablar. Con la posible publicación de las memorias de Malena Gracia, la trama podría tomar nuevos giros inesperados.