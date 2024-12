Marta Peñate, tras confirmarse lo de su embarazo de Tony Spina: ‘Lo tengo claro’

Marta Peñate ha regresado a Instagram con una emotiva y profunda publicación. La pareja de Tony Spina ha hecho un balance de cómo ha sido su 2024, año que ha estado marcado por la pérdida de seres queridos y por “un embarazo ectópico”. “Soy una guerrera, lo tengo claro”, ha asegurado la influencer.

A través de su perfil público de dicha red social, la colaboradora de televisión ha compartido con sus seguidores un vídeo con los mejores momentos de este año. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la dura reflexión que ha hecho sobre su último embarazo.

Tal y como ha asegurado la propia Marta Peñate en esta publicación, “al final el año ha acabado para mí con un embarazo ectópico”. “2024 fue duro, pero yo soy una guerrera, lo tengo claro. Seguiremos luchando y disfrutando”, ha añadido la novia de Tony Spina con ilusión.

Han sido varias las ocasiones en las que esta colaboradora de televisión ha logrado quedarse embarazada. Sin embargo, lamentablemente, ninguna de esas veces ha sido la definitiva.

No obstante, y lejos de tirar la toalla, Marta Peñate está dispuesta a cumplir su sueño de formar una familia junto a Tony Spina. Algo que ha dejado muy claro en su última y reveladora publicación.

Marta Peñate confirma una noticia sobre su embarazo junto a Tony Spina: “Soy una guerrera, lo tengo claro”

Además de asegurar que piensa seguir luchando para convertirse en madre junto a Tony Spina, Marta Peñate ha aprovechado este post para hacer un balance de su 2024.

Tal y como ha asegurado la creadora de contenidos, “este es el tercer año consecutivo que pierdo a alguien importante en mi vida”. No obstante, estos fallecimientos le han enseñado una valiosa lección: “Si algo he aprendido es que nadie muere si no es olvidado”.

Por ese motivo, y lejos de sumirse en el dolor, Marta Peñate ha “seguido adelante viajando, riendo, disfrutando, estando con la familia”. “A pesar de las piedras que me caen por este camino llamado vida, seguiré luchando e intentando ser lo más feliz posible”, ha añadido la joven a continuación.

A continuación, y tras asegurar que va a seguir adelante por ella, “por los que quedan y por los que se fueron”, la novia de Tony Spina se ha acordado de alguien muy importante para ella:

“El año empezó con la muerte de mi padrastro, 18 años juntos… Y con la tristeza de pensar que mi madre no se recuperaría de tal palo, pero ha sabido ser fuerte. Ella me ha enseñado que, pese a todo, siempre se debe seguir luchando, gracias, mamá”.