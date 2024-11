Marta Peñate confiesa un secreto que dejará en shock a Jorge Javier Vázquez

Marta Peñate se ha atrevido a desvelar la razón por la que Vanessa y Javi, exconcursantes de Gran Hermano, no se hablan. La colaboradora ha aclarado que la razón que hay detrás del distanciamiento de la pareja nada tiene que ver con la posible repesca de Vanessa para el concurso.

Peñate, quien no oculta que no quiere que la mujer de Javi sea la repescada de esta edición, explicó que el problema surgió el pasado domingo durante la gala televisiva.

"Jorge Javier, pregúntale a Javi qué pasó el domingo después de que la gente vitoreara su nombre para entrar en la repesca", dejaba caer Marta Peñate en X. La canaria aseguró entonces que él simplemente sonrió y Vanessa, al dar paso a publicidad le dijo a su marido: "Sibilino, luego la vamos a tener en casa".

Unas palabras que Peñate no ha tenido inconveniente en destapar en su perfil de redes aclarando el porqué del distanciamiento de la pareja.

Pero la periodista, lejos de quedarse ahí, dio más datos de lo que vio en el plató de Mediaset. Según Peñate, al finalizar el programa ella salió de plató "sin mirar atrás y ni le miró". Además, explicó que a Vanessa lo que le enfada es que "el marido brille".

Una afirmación que tendría que ver con el motivo por el que la exconcursante de Gran Hermano estaría tan molesta con su pareja hasta el punto de no seguirle en Instagram.

Por su parte, Javi no ocultó su alegría al comprobar el cariño que le transmitió el público por no poder optar a la repesca. Al haber abandonado la casa de Guadalix él no tendría posibilidades de ser quien de nuevo se convierta en concursante del reality.

El propio Jorge Javier le recordaba al exconcursante que él no podría entrar otra vez en el concurso. "Estás aquí sentado como si fueras un convidado de piedra porque esta señora te sacó de la casa y abandonaste". "Totalmente", respondía Javi tras escuchar el argumento del presentador.

"Ahora no se hablan", apuntaba Belén Rodríguez refiriéndose al matrimonio. Una afirmación ante la que Jorge Javier Vázquez reaccionaba: "Estáis cabreados, es verdad, que me he enterado".

Fue entonces cuando Vanessa confirmaba con un rotundo "sí" que no hay comunicación entre ellos. Javier, por su parte, hacía gestos con los que manifestaba su intención de no pronunciarse al respecto.

Lo cierto es son muchos los seguidores del concurso los que creen que Marta Peñate podría tener razón en sus argumentos. Los internautas consideran que es verdad que Vanessa quiere ser la favorita de la relación por parte del público que en muchas ocasiones animó a su marido durante el último debate.