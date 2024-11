Destapan el sueldo que Isabel Pantoja le da a Anabel Pantoja y se desata un escándalo

En el programa Ni que fuéramos se enciende la polémica tras abordar el estado actual de Anabel Pantoja. La influencer y sobrina de Isabel Pantoja está en la recta final de su embarazo, incluso ha confesado que saldrá de cuentas el próximo día 23 de noviembre. Y se ha destapado el sueldo que Isabel Pantoja le da a Anabel Pantoja y se ha desatado un gran escándalo: le paga muy poco.

El tema central de la conversación en el programa no es solo el embarazo de Anabel, sino su relación con su tía Isabel Pantoja. María Patiño no tarda en preguntar directamente a Belén Esteban, amiga cercana de Anabel, sobre el aparente distanciamiento entre la sobrina y la tonadillera.

Belén no se guarda nada. En pleno directo, lanza una bomba: “Anabel ahora está en otra historia. Anabel nunca se le ha hecho un feo en el trabajo”, comienza diciendo.

Pero lo que realmente enciende las redes y los titulares es lo que confiesa después. Belén asegura que Isabel Pantoja paga muy poco a su sobrina por ayudarla en los conciertos. “Es más, le harían un favor, porque para la mierda que le pagan”, dice sin tapujos.

El comentario no tarda en desatar reacciones en el plató y en las redes sociales. Según Belén, "siempre se ha dicho que le pagaban muy poco. Anabel no va con su tía por ser Isabel Pantoja ni por el dinero que pueda ganar".

"Anabel pierde mucho dinero cuando va de concierto por sus cosas de Instagram, porque Anabel es una de las influencers que más cosas hacen. Anabel va con su tía porque la quiere y no quiere que esté sola", confiesa Belén.

La relación laboral entre ambas queda en entredicho. Según lo revelado, Anabel habría optado por dejar de acompañar a su tía en los conciertos debido a su avanzado estado de embarazo.

Belén Esteban da la última hora sobre el embarazo de Anabel Pantoja

“Actualmente no ayuda a su tía porque no puede desplazarse en avión”, añade Belén, dejando claro que el dinero no es un incentivo para Anabel en su relación con Isabel.

El embarazo de Anabel añade otro capítulo al drama. Belén opina que el bebé podría adelantarse, lo que complica aún más cualquier posibilidad de desplazamiento. “Yo pienso que se le va a adelantar”, confiesa.

Por ahora, ni Isabel Pantoja ni Anabel se han pronunciado sobre el tema. Pero lo que está claro es que esta revelación añade un nuevo episodio al ya complejo universo Pantoja. Con el nacimiento del bebé a la vuelta de la esquina, queda por ver si el escándalo cesa o si, como ocurre con frecuencia en esta familia, solo está comenzando.