El anuncio de Anabel Pantoja que preocupa a su primo, Kiko Rivera: 'Tengo...'

Anabel Pantoja cuenta los días para tener entre sus brazos a su primera hija fruto de su relación con el fisioterapeuta David Rodríguez. La sobrina de Isabel Pantoja es consciente de que el nacimiento del bebé revolucionará su vida y la de su pareja. Sin embargo, cuando todavía no se ha estrenado como madre, Anabel ha desvelado cuál es su mayor problema: "Tengo un lumbago que no me ha dado en todos estos meses".

Una dolencia que no le permite hacer vida normal y que ha empeorado en los últimos días. La andaluza que siente "una presión, una tirantez" que califica de "horribles".

La prima de Kiko Rivera se sinceraba con sus seguidores al desvelar que hasta hace unos días se encontraba muy bien. "Pero de una semana para acá he ido en picado", reconocía. Una afirmación tras la que aseguraba que prefería "estar ya parida que estar así".

Pantoja explicaba que es en el agua donde se encuentra algo mejor del lumbago que padece. "En la piscina, en el mar me alivia'', contaba sobre cómo logra apaciguar el dolor.

Anabel no esconde que no puede más. Feliz ante el inminente nacimiento de su hija, la influencer desvela que el embarazo se le está haciendo cuesta arriba estos últimos días. Estas complicaciones en su salud derivadas de su avanzado estado de gestación lo ponen aún más difícil.

Lo cierto es que la pequeña podría venir al mundo en cualquier momento. Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, ya tienen todo preparado. La sevillana mostró hace pocos días a sus fieles cómo ha preparado la habitación del bebé así como lo que llevará al hospital.

Pese a que está muy ilusionada con la idea de convertirse en madre, Pantoja lanzaba una reflexión sobre la posibilidad de tener más hijos. "No entiendo a la gente que tiene dos, tres, cuatro embarazos o gente que tiene dos niños a la vez. Yo no sería capaz, creo que no podría'', reconocía.

Unas palabras con las que insinúa que cierra la puerta a ampliar la familia más allá de la niña que está en camino.

La sobrina de Isabel Pantoja mantiene al día a sus seguidores de cómo se encuentra. Anabel compartía hace unos días una de sus “últimas caminatas” antes de dar a luz a su primogénita en las que recordaba las molestias provocadas por el lumbago.

Durante estos meses la prima de Kiko Rivera ha dejado a la vista otras complicaciones producidas durante su embarazo. Dolores, acidez y también anemia que, sin embargo, se tomó como “algo normal en las embarazadas”. Ahora solo queda esperar a que nazca su pequeña y todas estas molestias pasen a un segundo plano.