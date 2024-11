Alma Bollo rompe su silencio y cuenta toda la verdad sobre Isa Pantoja: 'Ella es…'

Alma Bollo finalmente habla. Tras meses de silencio, la hija de Raquel Bollo ha decidido sincerarse sobre la relación rota con su prima Isa Pantoja. El distanciamiento entre ambas es notorio, Alma Bollo rompe su silencio y cuenta la verdad sobre Isa Pantoja, aunque asegura que, a pesar de todo: "Ella es familia".

Isa y Alma crecieron juntas, compartían juegos, sueños y vivencias familiares que las unían. Sin embargo, la edición de Supervivientes 2023 marcaría un antes y un después en su relación. En esa ocasión, Manuel Bollo, hermano de Alma, y Asraf Beno, novio de Isa Pantoja, se enfrentaron de manera directa en el programa.

Las tensiones aumentaron y sus familias, sin tapujos, se encararon en plató. La tensión fue palpable, y, de un momento a otro, lo que alguna vez fue una relación cercana se desmoronó.

Alma Bollo rompe su silencio y cuenta toda la verdad sobre Isa Pantoja

En aquel episodio, Isa y Alma vieron cómo sus familias se tachaban mutuamente de manipuladoras, lo que dinamitó cualquier atisbo de reconciliación. “Todo saltó por los aires”, comenta Alma con un dejo de tristeza. Desde entonces, el contacto entre ellas se interrumpió por completo.

Meses después, Alma rompe su silencio y comparte si considera posible una reconciliación. Reflexiona sobre el carácter que Isa Pantoja tiene, tan “cabezota” como ella misma. Alma admite que, aunque no le preocupa si el momento llega o no, no rehúye la oportunidad de hablar de sus sentimientos hacia Isa.

“Me da pena porque no ha sido un problema de ella conmigo o mío con ella; al final ha sido un problema por terceros”, expresa. Explica que Isa defendía a su entonces novio, mientras que Raquel Bollo apoyaba a su hijo. Una situación compleja y cargada de valores familiares.

Alma Bollo explica si algún día se acercará a Isa Pantoja para hablar

Este distanciamiento ha generado especulaciones. ¿Se reconciliarán algún día? Alma, con claridad y serenidad, afirma que, si en algún momento deciden hablar, lo hará en la intimidad de su hogar. No busca resolver esto en un plató de televisión.

“Ella es familia, pero no considero que tengo que solucionarlo mediáticamente”, confiesa. Alma evita cualquier show televisivo. Ella tiene claro que si esa conversación llega a darse, no será por presión mediática.

Pese a todo, Alma no tiene prisa, no vive esperando ese momento, su vida continúa. “No me atormenta y no me quita el sueño. Si tengo que hablar con ella hablaré, pero igual no se arregla nada porque las dos somos muy cabezonas”, explica.

Si alguna vez se encuentran para hablar, Alma promete ser honesta. Le dirá a Isa cuánto le ha dolido la situación y lo que, en su opinión, se ha descontrolado.

Al final, Alma Bollo le desea lo mejor a Isa. La ruptura familiar que vive Isa con los Pantoja no es algo que Alma juzgue, pero tampoco se siente en la obligación de intervenir. La distancia entre ellas es evidente, y no parece que eso vaya a cambiar pronto.

La historia entre Alma Bollo e Isa Pantoja parece haber llegado a un punto de no retorno. Las heridas están aún frescas, y aunque ambas crecieron como hermanas, la vida y las decisiones de sus seres queridos las han separado.